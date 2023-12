Di Lorenzo: “Contenti per il traguardo ma c’è tanto da lavorare”, poi menzione speciale a Meret

Il Napoli accede matematicamente agli ottavi di finale di Champions League. Nel post partita ha parlato Giovanni Di Lorenzo.

Il Napoli conquista il primo obiettivo stagionale. Nonostante le difficoltà affrontate in questi primi mesi di stagione, gli azzurri riescono a conquistare gli ottavi di finale di Champions League. Un risultato importante soprattutto dopo tre sconfitte consecutive. La vittoria conquistata oggi al Maradona, la prima dal 27 settembre scorso, può dare morale per il proseguo della stagione.

Per il secondo anno consecutivo, il Napoli centra gli ottavi di finale di Champions League. I sorteggi saranno molto complicati perchè gli azzurri non hanno centrato il primo posto nel girone.

Nel post partita, ai microfoni di SkySport, ha parlato il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo.

Di seguito quanto evidenziato:

“Siamo contenti, era il nostro obiettivo passare il girone. Penso che abbiamo meritato di passare e siamo contenti”.

Segnali di compattezza?

“Alex ha fatto grandi parate. Siamo contenti per lui perché non subire reti è importante per il portiere, per la difesa e per la squadra”.

A che punto siete?

“C’è tanto da lavorare, stiamo facendo delle buone partite. Le prestazioni ci sono state e questo ci lasciamo ben sperare per il futuro. Continueremo a lottare per questa maglia e per questi tifosi”.