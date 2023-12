Contratto stellare e clausola rescissoria, accordo con il Napoli: ha vinto De Laurentiis

Dopo mesi di trattative finalmente si avvicina la fumata bianca. Accordo trovato con il club riguardo il contratto e la clausola rescissoria: ha vinto De Laurentiis.

Questa sera il Napoli ospiterà allo Stadio Maradona il Braga. Il match è fondamentale per la stagione degli azzurri. I campioni d’Italia in carica, ormai fuori da ogni lotta per il titolo in questa stagione devono riuscire quantomeno a centrare gli altri obiettivi che il club si è prefissato ad inizio stagione. Gli azzurri, in campionato, devono conquistare almeno un posto tra le prime quattro per qualificarsi alla prossima Champions League. Nella stagione attuale, invece, gli azzurri sono chiamati a conquistare almeno un posto agli ottavi. Con il Real Madrid ormai certo della prima posizione nel girone, il Napoli, eventualmente agli ottavi incontrerà una squadra che ha vinto il proprio girone e questo potrebbe complicare il percorso azzurro in Europa.

Il match di stasera, dunque, è fondamentale per il Napoli. Gli azzurri sono davvero molto vicini al passaggio del turno. Il Napoli di Walter Mazzarri, si trova in seconda posizione con tre punti di vantaggio proprio sulla compagine portoghese. Gli azzurri, dunque, hanno a disposizione “due risultati e mezzo” per accedere agli ottavi. Il Napoli questa sera passerebbe il turno anche in caso di sconfitta, a patto che questa arrivi con un solo gol di scarto. Giovanni Di Lorenzo e compagni, però, non possono permettersi di fare troppi calcoli. Gli azzurri dovranno scendere in campo per vincere ed imporre il proprio gioco per non rischiare assolutamente delle sorprese nel finale.

Accordo trovato: ha vinto De Laurentiis

In vista del match di questa sera Walter Mazzarri dovrà fare a meno ancora di Mario Rui e Mathias Olivera. Nonostante ci fosse qualche speranza di rivedere il portoghese in campo, pare che il Napoli preferisca non rischiare e di procedere con calma con il pieno recupero per evitare eventuali ricadute.

Nella giornata di ieri, non si è allenato in gruppo nemmeno Victor Osimhen. Nessun problema di natura fisica per il nigeriano. Osimhen è volato in Marocco per ricevere il Pallone d’Oro africano. Il Napoli ha acconsentito alla sua partenza nonostante l’importante match alle porte.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, questo è un ulteriore segnale di come gli animi tra Osimhen e la dirigenza azzurra siano tranquilli dopo la “burrasca social” dello scorso settembre. Con il peggio ormai alle spalle, sembra davvero che sia arrivato il momento delle firme per il rinnovo di contratto di Osimhen. In estate il dubbio era la clausola rescissoria, ma con la firma ad un passo, pare che Aurelio De Laurentiis abbia vinto anche questa volta.