Cascata di milioni per il Napoli: quanto vale il passaggio del turno in Champions League

Manca sempre meno alla sfida di questa sera tra Napoli e Braga. Svelato quanto incasseranno gli azzurri in caso di passaggio del turno.

Il Napoli affronterà questa sera il Braga allo Stadio Maradona. Il match sarà fondamentale per il passaggio del turno e l’approdo agli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli, dopo essere uscito da qualsiasi lotta per il titolo è chiamato quantomeno a portare a casa l’altro obiettivo prefissato a inizio stagione, ovvero gli ottavi di finale.

Champions League, quanto vale il match contro il Braga

La situazione del Napoli in Champions League è abbastanza positiva. Gli azzurri non hanno ancora ottenuto l’accesso matematico agli ottavi di finale, ma possono ottenere il passaggio del turno anche in caso di sconfitta. Il Napoli, infatti, questa sera passerebbe il turno se la sconfitta sarà con un solo gol di scarto.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, rivela come Aurelio De Laurentiis abbia chiesto alla squadra il massimo impegno. Il passaggio del turno, infatti, è di fondamentale importanza anche per le casse societarie. La “Rosea” svela quanto incasserebbe il Napoli in caso di proseguimento nella competizione.

In caso di approdo agli ottavi, il Napoli andrà ad incassare 9,6 milioni di euro che diventerebbero 12,4 in caso di vittoria questa sera. In caso di sconfitta contro il Braga, ma con il passaggio del turno, il Napoli andrebbe a guadagnare 10,5 milioni di euro.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, pare che Aurelio De Laurentiis abbia promesso un premio in caso di passaggio del turno per spingere la sua squadra a dare il massimo.