Calciomercato Napoli, offerti 7 milioni: il Torino prova a beffare De Laurentiis

Il calciomercato deve ancora entrare nel vivo, ma il Napoli potrebbe subire già la prima beffa: prova ad inserirsi un club di Serie A sul giocatore.

Il Napoli non sta vivendo la sua miglior stagione. Gli azzurri, dopo lo scudetto vinto, non stanno riuscendo a ripetersi. Dopo sole 15 giornate di Serie A, il distacco dall’Inter capolista ammonta già a 14 punti. Il Napoli, dunque, appare fuori da ogni lotta per il titolo. I campioni d’Italia, ora, devono pensare a portare a casa l’altro obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League.

Sono molteplici le cose che non hanno funzionato per il Napoli in questa prima parte di stagione. Quello che salta all’occhio, però, è certamente il numero di gol subiti. Il Napoli, che nella passata stagione era stata la miglior difesa del campionato, ha già subito 18 reti. Queste hanno fatto scivolare gli azzurri addirittura al sesto posto in classifica.

In molti imputano questo calo difensivo alla partenza di Kim MinJae. Il difensore coreano in estate è stato ceduto al Bayern Monaco per circa 50 milioni di euro. Il Napoli ha scelto di sostituire il coreano con Natan, arrivato per 10 milioni dal Red Bull Bragantino. Dopo un primo periodo di assestamento, l’impatto di Natan è stato buono con il calcio italiano, ma sicuramente non si è mostrato all’altezza del suo predecessore. Ad inficiare sulle pessime prestazioni difensive azzurre, nelle ultime settimane, sono stati anche gli infortuni. Mathias Olivera e Mario Rui sono fermi ai box e sulla fascia sinistra è stato schierato proprio il centrale brasiliano. Questo ha portato gli azzurri a soffrire maggiormente le avanzate avversarie sulla fascia.

Calciomercato Napoli, sul giocatore si inserisce il Torino

L’attenzione del Napoli, ora, è tutta sul match di questa sera allo Stadio Maradona contro il Braga. Gli azzurri devono assolutamente conquistare l’accesso agli ottavi di finale. La dirigenza partenopea, però, è a lavoro per programmare al meglio il futuro.

Data la posizione di classifica non all’altezza, il Napoli pensa di intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa. Il ds Meluso è a lavoro, in particolare, per regalare a Walter Mazzarri un nuovo difensore.

Nelle ultime settimane nel mirino del Napoli è finito Sebastian Caceres, difensore uruguaiano dell’America, club messicano. Caceres è finito sotto i riflettori grazie alla sontuosa prestazione di novembre contro l’Argentina quando è riuscito ad arginare Leo Messi. Caceres è un centrale di 24 anni molto abile nella marcatura e nel gioco aereo. Ha buone doti anche in fase d’impostazione e questo potrebbe essere utile qualora Lobotka venisse pressato a uomo.

Il Napoli, però, non è l’unica squadra interessata al classe ’99. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, pare che sul giocatore ci siano anche Siviglia e Tottenham. Nelle ultime ore, però, su Caceres si è inserito prepotentemente il Torino.

I granata hanno già presentato un’offerta da 7 milioni di euro più una clausola sull’eventuale rivendita. La valutazione fatta dall’America, nonostante il contratto in scadenza a dicembre 2024, è di 10 milioni di euro.

Il Napoli, dunque, se davvero vuole prendere Caceres, deve affondare presto il colpo decisivo.