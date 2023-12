Osimhen vince il Pallone d’Oro africano: “Devo fare dei ringraziamenti”, parla anche del Napoli

Il bel discorso di Victor Osimhen dopo la vittoria del Pallone d’Oro Africano, con ringraziamenti particolari.

Un premio importante per Victor Osimhen, il qualche ha ufficialmente vinto il Pallone d’Oro africano 2023. Presente a Marrakech, in Marocco, l’attaccante del Napoli ha ritirato il prestigioso premio della CAF come giocatore dell’anno. Il periodo preso in considerazione per l’assegnazione del premio è quello che va da novembre 2022 a settembre 2023, ovvero proprio il periodo in cui Osimhen ha dato il meglio di sé in maglia azzurro, facendo incetta di premi in Serie A.

Non solo il Pallone d’Oro africano, tutti i premi vinti da Osimhen

Lo scudetto con il Napoli è stato solo l’apice dei premi conquistati. Ricordiamo che Osimhen ha anche vinto il titolo di capocannoniere dello scorso campionato e il premio come miglior attaccante assegnato dalla Lega. Mentre l’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori, ha votato il nigeriano sia come migliore attaccante che come miglior calciatore della stagione 2022/23.

Insomma, un anno eccezionale per Osimhen, che sul palco d’onore ha poi voluto fare un bel discorso di ringraziamento. Ecco quanto evidenziato:

Sono contento di aver vinto questo premio speciale. Grazie alla squadra, ai miei compagni. È un premio prestigioso del calcio. Grazie ai tifosi che mi supportano e mi difendono, grazie a tutti per l’incoraggiamento. Ringrazio anche Dio e le leggende del calcio africano come Adebayor e Kalou.

Adesso il Napoli si augura che, dopo la vittoria del Pallone d’Oro africano, Osimhen torni all’ombra del Vesuvio più carico che mai in modo da trascinare la squadra campione d’Italia ancora verso i piani alti della classifica.