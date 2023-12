L’ex sbotta contro Orsato: “Non è la prima volta”, il commento su Juventus-Napoli

Juventus-Napoli è ancora oggetto di cronaca ad ormai 72 e passa ore dalla fine del match. Questa volta, ad aizzare la folla, vi sarebbe l’ex azzurro, intervenuto in critiche nei confronti dell’arbitro Daniele Orsato.

Nuova settimana, nuove avventure ma passato non del tutto accantonato. Lo sa bene il Napoli, ancora alle prese con le scorie della sconfitta contro la Juventus. Sconfitta che, nonostante le poche polemiche avute in seguito al match, continua a far parlare di se. Emblematiche infatti le parole arrivate da parte dell’ex azzurro e dell’ex bianconero, lanciatisi in critiche nei confronti di una decisione presa dall’arbitro Orsato.

Juventus-Napoli, Tardelli e Nela contro Orsato

Lo Juventus-Napoli vissuto lo scorso 8 dicembre è stata una partita senza particolari episodi arbitrali controversi a farne da padrone. Nessun fallo sospetto, nessun rigore non fischiato e nessuna decisione discutibile è stata infatti presa da Orsato e dal suo team, che hanno contribuito all’ottimo scorrimento del match. Nonostante ciò però, un passaggio in particolare ha avuto modo di far parlare di se anche a parecchi giorni dalla conclusione dell’incontro. Sul finire del primo tempo infatti, Federico Gatti è stato protagonista di una provocazione alquanto solare nei confronti di Khvicha Kvaratskhelia, alla quale il difensore italiano ha strappato dalle mani la palla, pronta ad esser messa in gioco tramite rimessa laterale, urlandogli poi all’orecchio.

Un gesto non apprezzato di certo da un già nervoso georgiano, poco prima protagonista di una grande occasione sprecata, e cui reazione è stata quella di gettare la sfera sulla schiena proprio di Gatti. Il battibecco si è quindi concluso con un giallo nei confronti di Kvaratskhelia ma nessuna sanzione per il centrale, con tale decisione divenuta oggetto di discussione. In quel di “Novantesimo minuto“, in onda su Rai 2, l’ex arbitro Massimiliano Saccani ha infatti appellato come perfetta la scelta da parte di Orsato, andando incontro però alle critiche da parte dell’ex Napoli Sebino Nela.

“Gatti non ha fatto niente? Non mi sembra, le immagini parlano chiaro. A mio parere il giallo a Kvaratskhelia è giusto, ma Orsato doveva ammonire anche il difensore. Non è la prima volta che compie gesti del genere, è un provocatore“, le parole di Nela, chiaro riferimento anche al famoso pugno sferrato da Gatti nei confronti del georgiano in occasione del precedente dello scorso anno. A dar manforte all’ex azzurro, quindi, un ex bianconero, quale Marco Tardelli. “Secondo me non doveva essere nemmeno ammonito Kvara. Piuttosto, Orsato avrebbe dovuto riprendere Gatti per la scenata fatta“, il commento del fu centrocampista. Insomma, Juventus-Napoli si rivela sempre più un match in grado di far discutere anche in merito alle piccolezze.