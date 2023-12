Problemi per Mazzarri, altro stop dopo Juve-Napoli: “Trauma distorsivo al ginocchio”

Altro infortunio in casa Napoli. Il calciatore sarebbe infatti uscito malconcio dalla sfida di Torino contro la Juventus, come riportato dal club.

Torna in campo il Napoli, per la consueta sessione d’allenamento post-partita. Dopo la sconfitta maturata contro la Juventus infatti, gli azzurri sono tornati a svolgere seduta all’interno dell’SSCN Konami Training Center, iniziando quindi la preparazione per il prossimo match di Champions League con il Braga. Da Castel Volturno però, le news sono tutt’altro che ottime, dato l’ultimo infortunio rimediato dal calciatore dei partenopei.

Cajuste out, infortunio per il centrocampista

Sono giunti da poco gli ultimi aggiornamenti da parte della SSC Napoli in merito alla seduta d’allenamento svolta quest’oggi dagli uomini di Mazzarri. In particolare, essa avrebbe evidenziato un nuovo infortunio nelle fila degli azzurri, dato che Jens Cajuste ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Questo, a seguito di un trauma distorsivo al ginocchio accusato nel corso della partita contro la Juventus, che hanno dunque reso lo svedese in dubbio in vista del prossimo impegno contro il Braga.

Assente quindi dall’allenamento anche Pierluigi Gollini, rimasto in via precauzionale a casa a causa di un leggero stato influenzale. Infine, ecco arrivare anche aggiornamenti su Mario Rui, alle prese quest’oggi con lavoro personalizzato sul campo. Il ritorno del portoghese tra i convocati difatti si avvicina.