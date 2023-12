Nuova maglia Napoli: debutterà nel prossimo incontro

Presentata ufficialmente la nuova maglia a cura del Napoli, che debutterà in occasione della prossima sfida. Si attendono aggiornamenti su prezzo e data d’uscita.

Una Napoli delusa ed amareggiata quella svegliatasi il giorno dopo la sconfitta patita dagli azzurri contro la Juventus di mister Allegri. In particolare, all’ombra del Vesuvio si è clamorosamente sprofondati in classifica, mentre ora si attende la prossima sfida contro il Braga. In attesa di quella che risulterà essere la gara decisiva anche ai fini della qualificazione agli ottavi di Champions Leage, ecco che l’intera attenzione della città si dirige verso la Gevi Napoli Basket, rea di aver da poco presentato una nuova maglia speciale.

Napoli Basket, nuova maglia per gli azzurri

Alle ore 12.00 di domenica 10 dicembre andrà di scena la sfida tra Napoli Basket e Reggiana. Un incontro chiave ai fini del prosieguo del cammino azzurro in LBA, già messo a repentaglio dalla sconfitta patita settimana scorsa contro Pistoia. Gli uomini di Milicic, fortunatamente, sono però stati graziati dalle inseguitrici, sconfitte e di fatto in grado di lasciare la squadra campana salda al terzo posto. Alla Fruit Village Arena PalaBarbuto arriverà però proprio la compagine emiliana sopracitata, che in caso di vittoria agguanterebbe proprio gli azzurri in classifica.

Uno scenario che i partenopei non vogliono minimamente affrontare, con il tutto riversatosi quindi sugli incassi del club al botteghino. Nonostante la debacle di 7 giorni fa contro Pistoia infatti, Napoli è riuscita a totalizzare l’ennesimo sold-out stagionale, che va così ad affiancarsi con quelli registrati contro Milano, Bologna, Varese e Cremona. Nel frattempo però, per dare ulteriore carica al proprio pubblico, la Gevi ha deciso di presentare una nuova maglia speciale per tutti i tifosi, che farà appunto il proprio debutto ufficiale in occasione del match contro la Reggiana. Trattasi di una t-shirt celebrativa, che con ogni probabilità sarà indossata dai cestisti partenopei nel riscaldamento pre-partita.

Creata in collaborazione con Givova, quindi, oltre al logo della compagine, essa presenterà sul petto la scritta “Napoli Basket“. Quest’ultima, oltre al nome effettivo della società, funge anche da richiamo all’iconico coro spesso intonato dai supporter nel corso del secondo tempo delle gare. La Gevi ha così deciso di produrne 3 versioni, di colore blu, verde militare e bianco, tutte con la decorazione di cui sopra in azzurro. La t-shirt non è però ancora presente sullo shop ufficiale del club, ma con ogni probabilità sarà acquistabile alla Fruit Village Arena PalaBarbuto, in occasione della partita, negli stand appositi. Non è quindi noto neanche il prezzo della suddetta, seppur i casi precedenti suggeriscano un totale di 19.90€ a pezzo.