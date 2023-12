“La colpa è di Garcia”, l’ex a sorpresa dopo Juventus-Napoli

L’ex azzurro sentenzia la dura sconfitta incassata contro la Juventus dal Napoli. La colpa, udite udite, sarebbe ancora di Garcia.

Faticherà ad uscir fuori dalle menti dei tifosi azzurri la sconfitta patita dal Napoli contro la Juventus, a quasi un anno dallo storico 5-1 del Maradona. I partenopei sono infatti stati condannati dall’ennesima rete stagionale di Gatti, frutto dell’ennesimo errore stagionale da parte della difesa Campione d’Italia, che continua a sgretolarsi sempre più. Nel frattempo, il Napoli è quindi scivolato a -12 dalla vetta, occupata momentaneamente proprio dalla Juventus, con numerosi rischi che incombono dietro l’angolo.

In caso di vittoria dell’Inter sull’Udinese infatti, gli azzurri sprofonderebbero a -14 dal primo posto, con un successo del Bologna sulla Salernitana che condannerebbe addirittura gli uomini di Mazzarri al sesto posto. Vien quindi da se che questo Napoli necessita di riprendersi nell’immediato, a partire dalla prossima sfida contro il Braga. Martedì 12 dicembre infatti, i partenopei dovranno cercare di vincere contro i portoghesi o quanto meno di non perdere con 2 gol di scarto, per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Mentre il suddetto incontro si avvicina, all’ombra del Vesuvio ci si lecca ancora le ferite, tanto che l’ex azzurro è arrivato a sentenziare la sconfitta contro la Juventus. Per Roberto Sosa, in particolare, le colpe sarebbero addirittura da attribuire a Rudi Garcia.

Juventus-Napoli, il commento di Sosa

Come sempre in prima linea quando si parla di Napoli, Roberto “el pampa” Sosa è intervenuto in diretta su Tele A per parlare della sconfitta maturata contro la Juventus. L’ex attaccante, in particolare, ha quindi dedicato all’incontro un’analisi alquanto particolare, le cui colpe sono state attribuite ancora una volta a Rudi Garcia. “Il Napoli deve sbloccarsi psicologicamente, deve scrollarsi una volta e per tutte di dosso l’eredità lasciata da Garcia“, le parole di Sosa. L’argentino ha quindi spiegato di come tali sconfitte siano ancora frutto dell’aria pesante respirata sotto la gestione dell’ormai ex tecnico.

Lo stesso ex azzurro ha quindi chiamato a gran voce il Napoli a sbloccarsi mentalmente, grazie alle ultime parole della sua disamina. “Queste sono sconfitta che non fanno di certo bene al morale della squadra, ma io percepisco una sorta di blocco. Vedo il Napoli alle prese con dei problemi di testa, che a lungo andare influiscono sulla partita. Essere bloccato mentalmente ti porta poi a subire di più tutti gli episodi negativi che ti capitano in partita“, la sentenza finale di Roberto Sosa.