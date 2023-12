“Kvara e Osimhen sempre marcati”, Zielinski propone la soluzione in diretta

Il centrocampista polacco ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match perso contro la Juventus di Max Allegri.

Terza sconfitta consecutiva per il Napoli di Walter Mazzarri. Dopo i K.O. in Champions League contro il Napoli e in campionato contro l’Inter, arriva la sconfitta anche contro la Juventus all’Allianz Stadium. I Bianconeri vincono di misura per 1-0, con i campioni d’Italia che recriminano per le tante occasioni sprecate. Nel post partita è intervenuto Piotr Zielinski che ha analizzato la partita appena conclusa.

Zielinski dopo la sconfitta: “Manca la finalizzazione”

Il polacco è intervenuto ai microfoni di DAZN parlando della sconfitta contro la Vecchia Signora, che ora dista ben 12 punti:

Pareri sulla partita? Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato delle occasioni però purtroppo manca la finalizzazione. Stasera se facevamo due gol nel primo tempo sarebbe stato diverso. Trovare soluzioni diverse da Kvara e Osimhen? Sono d’accordo, anche a Madrid Kvara era sempre marcato. Ognuno di noi può fare di più e se Kvara e Osimhen sono marcati bene gli altri devono prendersi più responsabilità. A centrocampo dobbiamo muoverci meglio e occupare meglio la posizione perché siamo giocatori tecnici.

Più conclusioni da fuori? Sicuramente, devo tirare di più e ce lo chiede anche il mister. È una cosa che deve essere migliorata. Come vi sentite con Mazzari? Il mister ci chiede di aggredire subito e chiudere bene le traiettorie e purtroppo nelle ultime due partite non è stato fatto bene. Juventus diversa rispetto alla passata stagione? L’anno scorso li abbiamo affrontati in un momento non buono per loro, ora sono solidi e hanno delle certezza.

Le parole di Zielinski confermano il principale problema del Napoli: la poca cattiveria sotto porta. Il polacco ha poi anche parlato di come la squadra debba prendersi maggiori responsabilità non affidandosi solo a Kvaratskhelia e Osimhen.