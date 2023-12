Allegri esulta: “Vittoria importante per un motivo”, riguarda il Napoli

Il tecnico dei Bianconeri è intervenuto nel post partita analizzando la gara vinta ai danni degli Azzurri di Walter Mazzarri.

Sconfitta all’Allianz Stadium per il Napoli che dopo essere caduto al Maradona sotto i colpi dell’Inter, esce sconfitto anche dalla sfida contro la Juventus e ora deve seriamente preoccuparsi per la lotta al quarto posto. I campioni d’Italia giocano una buona partita, ma pagano le nitide occasioni sprecate, errori che si pagano a caro prezzo quando si affronta una squadra ben organizzata come quella di Allegri. Dopo il triplice fischio Max Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Allegri dopo la vittoria: “Abbiamo messo il Napoli a -12”

Il tecnico livornese è intervenuto ai microfoni di DAZN e ha parlato del successo per 1-o, che taglia fuori il Napoli dalla corsa Scudetto con la Juventus che ora dista addirittura 12 punti:

Sogno scudetto come ha detto Danilo? Vincere sta sera è stato importante perché abbiamo messo il Napoli a -12; per quanto riguarda i sogni, credo che dobbiamo continuare a migliorare perché sbagliamo ancora troppo. Nel momento di difficoltà, la squadra diventa un blocco granitico. Loro hanno tenuto la palla per molto, ma nel secondo tempo non abbiamo mai sofferto e rischiato.

Queste le dichiarazioni di Allegri che parla quindi dell’importanza di aver ulteriormente distanziato il Napoli, in una gara che rappresenta la pietra tombale sui sogni Scudetto dei partenopei.