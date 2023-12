Spalletti cittadino di Napoli, arriva il commento di Manfredi: belle parole del Sindaco

Luciano Spalletti ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli dopo la vittoria dello scudetto: le parole del sindaco Manfredi.

Giornata di festa al Maschio Angioino. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha conferito la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti. La straordianria cavalcata scudetto della passata stagione, che ha visto proprio in Spalletti il suo impeccabile condottiero è stata di vitale importanza per questa decisione.

Alla cerimonia era presente anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro e l’attuale ct della Nazionale hanno scambiato qualche chiacchiera nel corso della cerimonia e hanno regalato molti sorrisi ai presenti in sala.

Pochi minuti fa, anche il sindaco Gaetano Manfredi ha voluto parlare di Luciano Spalletti attraverso il proprio profilo Instagram.

Di seguito quanto evidenziato:

“Luciano Spalletti è stato esempio di grande amore nei confronti della nostra città. Con lui abbiamo vissuto un’annata straordinaria, per la squadra del Napoli e per la nostra città.

Napoli è una città che dona tantissimo, ma che è anche capace di saper accogliere il meglio che ognuno può dare.

Questa cittadinanza onoraria non è una scelta di forma, ma di sostanza. Vogliamo che Spalletti resti per sempre napoletano. In ricordo di ciò che ha fatto e in virtù di quanto continuerà a fare, portando in alto il nome di Napoli in Italia e nel mondo”.