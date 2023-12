“Napoletani perdenti”: le parole di De Laurentiis fanno infuriare i tifosi

Giornata importante per il Napoli e per Napoli con la consegna della cittadinanza a Spalletti. De Laurentiis si fa scappare un commento sui napoletani.

Nella mattinata di oggi le attenzioni di Napoli e dei napoletani si sono rivolte tutte su ciò che è accaduto al Maschio Angioino. Questa mattina, infatti, è stata consegnata a Luciano Spalletti la cittadinanza onoraria di Napoli. Un riconoscimento importantissimo per il tecnico di Certaldo, ma sicuramente meritato dopo il fantastico scudetto vinto nella passata stagione.

Alla cerimonia, oltre al sindaco Gaetano Manfredi, è stato presente anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. In seguito al battibecco a distanza con il comune, la sua presenza non era prevista. Nella giornata di ieri, però, il patron azzurro ha cambiato idea.

Il clima in sala, nonostante gli screzi per il passaggio di Spalletti in Nazionale, è stato molto disteso e amichevole tra De Laurentiis e l’attuale Ct.

De Laurentiis sui napoletani: “Sono perdenti”

Il patron azzurro, a margine della cerimonia ha rilasciato alcune dichiarazioni. Oltre a celebrare Luciano Spalletti per lo straordinario scudetto conquistato lo scorso anno, il patron azzurro ha parlato anche dei napoletani.

Le frasi sono state riprese da Repubblica e hanno mandato su tutte le furie i tifosi partenopei. Secondo il presidente, infatti, i napoletani sono dei perdenti.

Di seguito quanto evidenziato:

“I napoletani sono perdenti perchè non sono mai contenti. Pensa che io vengo con sette zii di cui quattro napoletani e una zia tra loro è fortunatamente ancora viva a novantatré anni e sono degli scassaca**o a cavallo”.

Di seguito il video: