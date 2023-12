Mazzarri dà un indizio di formazione: “È l’uomo più adatto per giocare a sinistra”

Questa mattina è andata in scena la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli e Mazzarri si è soffermato sull’emergenza difensiva.

Giornata densa di emozioni in casa Napoli. Alla viglia di Juventus-Napoli il sindaco Manfredi ha consegnato la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, tecnico del terzo scudetto. La cerimonia si è tenuta al Maschio Angioino ed era presente anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Nonostante l’addio di questa estate e soprattutto la querelle con la Federazione per il suo approdo in Nazionale, l’atmosfera è stata molto amichevole. Sia Aurelio De Laurentiis che Luciano Spalletti hanno scherzato e hanno regalato molti sorrisi ai presenti in sala. Il patron azzurro, inoltre, ha aggiunto che dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli, il tecnico di Certaldo non potrà più tradire il popolo partenopeo accasandosi, magari, con una delle rivali azzurre.

Il Napoli, però, è pienamente concentrato sull’importantissimo match di domani sera contro la Juventus all’Allianz Stadium. Il Napoli ha un disperato bisogno di tre punti per provare a risalire la classifica e soprattutto per tornare tra le prime quattro posizioni. Al momento, infatti, gli azzurri sono al quinto posto al pari della Roma di José Mourinho che però gode di una migliore differenza reti. La sfida di domani, però, sarà molto complicata per Giovanni Di Lorenzo e compagni. La speranza degli uomini di Mazzarri è quella di ripetere quanto fatto nella passata stagione contro la Juventus. All’andata, infatti, finì con un tripudio azzurro e il 5-1 finale. Al ritorno, proprio all’Allianz Stadium, invece, Giacomo Raspadori siglò la rete che consegnò lo scudetto nelle mani del Napoli.

Walter Mazzarri in conferenza: le parole su Natan

Il tecnico azzurro, Walter Mazzarri, come di consueto ha parlato in conferenza stampa per presentare il match.

Anche contro la Juventus, il Napoli dovrà far fronte ad un’emergenza difensiva sulla fascia sinistra. Come anticipato nella conferenza stampa di questa mattina da Walter Mazzarri, infatti, Mario Rui non è riuscito a recuperare in vista del match di domani. Oltre a lui anche Mathias Olivera, infatti, è infortunato.

Mazzarri, dunque, come accaduto già contro l’Inter, sarà costretto a schierare Natan in posizione di terzino sinistro.

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico di San Vincenzo ha parlato proprio del difensore brasiliano.

Di seguito quanto evidenziato: