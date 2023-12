Juventus-Napoli, ora è ufficiale: assenza pesante tra gli azzurri

Manca sempre meno al big match di domani sera tra Juventus e Napoli. Il club azzurro annuncia i convocati in vista del delicato impegno.

Juventus-Napoli non potrà mai essere una partita come tutte le altre. Quando il Napoli affronta i bianconeri, un’intera città è in fibrillazione. Lo sanno bene i calciatori azzurri e lo sa bene il capitano Giovanni Di Lorenzo, che sia nel post partita di Napoli-Inter, sia al Gran Galà del Calcio ha ribadito quanto questo match sia importante per i tifosi azzurri.

Dopo la passata stagione, indubbiamente affrontare la Juventus rievoca ricordi dolcissimi per i tifosi partenopei. Il Napoli, infatti, è riuscito a battere la Juventus sia all’andata che al ritorno. Quello che conta maggiormente, però, è che non sono state due vittorie banali. La gara d’andata è terminata con uno storico 5-1 in favore dei partenopei. Una festa grandiosa allo Stadio Maradona, in una partita che, come rivelato dallo stesso Di Lorenzo ai microfoni di Dazn, nel corso dello speciale scudetto “Un anno all’improvviso“, ha segnato il destino del campionato con la Juventus che provava a rientrare nella corsa al titolo. La gara di ritorno, giocata all’Allianz Stadium, è stata invece quella che ha consegnato lo scudetto nelle mani del Napoli. Il gol nei minuti finali di Giacomo Raspadori ha regalato una gioia infinita ai tifosi azzurri che sono corsi all’aeroporto per accogliere la squadra che è stata portata in trionfo.

Quest’anno, però, la musica potrebbe essere diversa. Il Napoli di Spalletti non esiste più. Gli azzurri non sono lanciati verso la vittoria dello scudetto e la Juventus, invece, occupa la seconda posizione a soli due punti di distacco dall’Inter capolista.

Emergenza per Mazzarri: confermata un’assenza pesante

A complicare ulteriormente la situazione del Napoli è certamente l’emergenza difensiva che sta facendo perdere compattezza agli azzurri.

Walter Mazzarri, nuovo tecnico del Napoli, ha annunciato nel corso della conferenza stampa di questa mattina l’assenza di Mario Rui in vista del match di domani sera a Torino.

Un’assenza pesante per il Napoli che si aggiunge a quella di Mathias Olivera. Mazzarri, dunque, sulla fascia sinistra sarà costretto a schierare nuovamente Natan.

La conferma alle parole di Mazzarri arriva direttamente dalla lista dei convocati che pochi minuti fa il Napoli ha diramato attraverso il proprio profilo ufficiale.

Il tecnico di San Vincenzo è stato costretto a lasciare a casa proprio i due laterali sinistri. Mentre per Olivera non c’erano speranze di vederlo in campo contro la Juventus, per Mario Rui, invece, si era ipotizzato ad un rientro lampo soprattutto in una situazione di totale emergenza.

Nessun altro assente tra le file del Napoli in vista del delicato match di domani sera.