Juve-Napoli, Allegri annuncia un’assenza: “Non ci sarà domani”

Cresce l’attesa per Juventus – Napoli di domani sera. Alla viglia del big match della 15esima giornata di Serie A parla Massimiliano Allegri.

Il Napoli deve iniziare a vincere. Dopo quattordici partite la classifica di Serie A vede i campioni d’Italia in carica addirittura fuori dalle prime quattro posizioni. Al momento la squadra di Walter Mazzarri, infatti, è a pari punti con la Roma di José Mourinho, ma i giallorossi godono di una migliore differenza reti. I partenopei, dunque, devono provare ad invertire la rotta. L’arrivo di Walter Mazzarri ha dato una prima spinta in questo senso dal punto di vista emotivo. Dopo la vittoria contro l’Atalanta, però, sono arrivare due sconfitte contro Real Madrid e Inter. In particolare, i tre punti persi in casa contro i nerazzurri sembrano aver estromesso il Napoli dalla corsa scudetto.

Non è dello stesso parere, però, Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli, premiato al Gran Galà del Calcio Italiano per essere stato inserito nella Top 11 della scorsa stagione, ha provato a suonare la carica in vista del futuro. Il numero 22 azzurro, infatti, ha ribadito come il distacco dalla vetta della classifica sia importante, ma anche come i segnali di rinascita siano arrivati. Secondo Di Lorenzo, al Napoli basta trovare un filotto di vittorie per rientrare in corsa per il titolo. La squadra, infatti, sta lavorando duramente a Castel Volturno per giocarsi qualcosa di importante nei mesi finali di stagione.

Juventus – Napoli, Allegri punge il Napoli

Il prossimo match che dovranno affrontare gli azzurri, però, sarà ancora una volta proibitivo per lo stato psico-fisico dei campioni d’Italia. Domani sera, infatti, il Napoli scenderà in campo all’Allianz Stadium per affrontare la Juventus di Massimiliano Allegri.

Lo scorsa anno, la doppia sfida di campionato ha visto gioire infinitamente il popolo napoletano. All’andata termino con il risultato di 5-1 , una goleada storica. Al ritorno, invece, il gol in extremis di Giacomo Raspadori ha, di fatto, consegnato lo scudetto nelle mani del Napoli.

Alla vigilia del match tra Napoli e Juventus, ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Di seguito quanto evidenziato: