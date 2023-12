Altro che punito, l’arbitro Massa è stato premiato dopo Napoli-Inter: la reazione di De Laurentiis

Dopo gli errori visti in Napoli-Inter ci si aspettava una punizione per l’arbitro Massa e il VAR Marchetti, di tutt’altro avviso la decisione dei vertici arbitrali.

Il Napoli deve rialzare la testa dopo la pesante sconfitta subita in casa contro l’Inter per 0-3. Un match che ha mostrato come al momento i nerazzurri siano la squadra da battere in questo campionato e di come meritino il primo posto in classifica, ma che ha mostrato anche come il sistema arbitrale debba fare ancora tanti passi in avanti per raggiungere un livello accettabile per sfide di un certo rango.

Massa premiato con un’altra partita da dirigere in Serie B dopo i disastri in Napoli Inter

Tutte le moviole italiane, infatti, hanno confermato gli errori dell’arbitro Davide Massa nel corso della direzione di Napoli-Inter. Prima il mancato fallo chiamato a Lautaro Martinez che, recuperando falla in maniera irregolare ai danni di Lobotka, avvia l’azione del vantaggio nerazzurro, poi il chiarissimo fallo da rigore di Acerbi su Osimhen. Sul primo episodio non poteva intervenire il VAR, in quanto l’episodio è stato visto e valutato (male, ndr) dall’arbitro in campo, lì a pochi metri. Sul secondo episodio il VAR è rimasto silente e si fatica a capirne il motivo, visto il contatto chiaro ed evidente sul piede dell’attaccante del Napoli. Due errori gravi, da matita rossa. Eppure i vertici arbitrali non l’hanno vista così, premiando addirittura il direttore di gara.

Nessuno stop, infatti, è arrivato né per l’arbitro Davide Massa né per il VAR Marchetti. A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega in che modo il direttore di gara di Napoli-Inter sia stato “premiato“, anziché punito. Ecco quanto evidenziato:

Punito? Fermato? Macché, tutt’altro. Guardate le designazioni. Premiato, è lasfida a viso aperto di Rocchi (non l’unica). Il fatto che vada in serie B conta zero. E conta ancora meno visto che farà il big match fra Parma e Palermo, chi pensa ad un Purgatorio per gli errori commessi al Maradona è fuori strada. Perché il “ritmo” di un arbitro è: campo, turnazione (VAR, AVAR o IV), campo, fermo, etc. Il raddoppio, qualunque esso sia, è un premio.

Dunque il fatto che Massa sia stato designato per Parma-Palermo di Serie B non conta nulla, il fatto stesso che l’arbitro diriga un’altra partita (di qualsiasi categoria si tratti, ndr) anziché seguire la solita turnazione, è da considerarsi un premio per il lavoro svolto fin qui.

La decisione, di fatto, non è stata ben accolta dal Napoli:

Una designazione che ha indignato Napoli e il Napoli. La società, nelle ore immediatamente successive alla gara, aveva stabilito anche il contatto istituzionale (oltre alle telefonate fatte da De Laurentiis ai vertici arbitrali/federali) fra il proprio referente, Alberto Vallefuoco, e il coordinatore arbitri-club, Riccardo Pinzani, ricevendo la versione ufficiale di Rocchi: fallo da campo e non da VAR su Lobotka, no rigore su Osimehn. Una sfida…

Ora non resta che capire se l’attenzione sul Napoli, già a partire dalla gara con la Juventus, sarà decisamente più alta.