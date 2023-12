Verso Juve-Napoli, Allegri recupera due titolari: le ultime dalla Continassa

Giungono aggiornamenti direttamente dalla Continassa. Per Juventus-Napoli infatti, Allegri dovrà fare ancora i conti con delle assenze ma anche con due recuperi.

Juventus-Napoli si avvicina, e mentre gli azzurri continuano la propria preparazione in quel di Castel Volturno, lo stesso eseguono i bianconeri alla Continassa. Proprio dal centro sportivo della Vecchia Signora giungono infatti nuovi aggiornamenti in merito alla lista infortunati del club di Torino. Due recuperi si profilano all’orizzonte per Allegri, che dovrà però fare nuovamente a meno di due calciatori.

Juventus-Napoli, Locatelli pronto al recupero

Il calcio d’inizio del match fra Juventus e Napoli è atteso per le ore 20.45 di venerdì 8 dicembre. In vista del fatidico giorno quindi, i bianconeri le proveranno tutte per provare a giungere allo scontro al completo. Secondo TMW dunque, tutto ciò potrebbe accadere in parte, dato che Allegri ha recuperato due titolari in vista dell’uscits contro gli azzurri.

Trattasi di Rugani e Locatelli, con il primo che ha smaltito la sindrome influenzale accusata qualche giorno fa e con il secondo in ripresa dall’infortunio al costato. Il dolore del centrocampista continua infatti a diminuire, con l’ex Sassuolo che apparirà sicuramente in lista convocati. Ancora da sciogliere però il dubbio titolarità, che dovrebbe invece essere certa sulla destra per Andrea Cambiaso. Timothy Weah non ha infatti ancora smaltito i propri problemi fisici, che lo costringeranno, assieme a De Sciglio, all’infermeria anche in occasione del match contro il Napoli.