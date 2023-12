Non c’è pace per il Napoli. Spunta un nuovo problema fisico per gli azzurri a pochi giorni dal match contro la Juventus.

Manca sempre meno alla sfida tra Juventus e Napoli, in programma alle ore 20.45 di venerdì 8 dicembre. Il giorno dell’Immacolata Concezione sarà infatti caratterizzato proprio dal match dell’Allianz Stadium, che ad oggi appare come ultime spiaggia nonché incontro della verità per i partenopei. Proprio per questo, gli azzurri potrebbero ampiamente soffrire date le ultime news, che narrano di problemi fisici per capitan Giovanni Di Lorenzo.

Verso Juventus-Napoli, apprensione per Di Lorenzo

Non è un buon momento per chiunque ricopra il ruolo di terzino in casa Napoli. Dopo gli stop per Mario Rui, Olivera e Zanoli infatti, le ultime ore azzurre sarebbero state caratterizzate da alcuni problemi muscolari rimediati da Giovanni Di Lorenzo. Il capitano dei Campioni d’Italia si sarebbe infatti fermato a causa dei troppi impegni susseguitisi nelle ultime settimane, lasciando il Napoli in emergenza come racconta Il Mattino.

Le condizioni del terzino italiano saranno quindi valutate nelle prossime ore, ma cresce a dismisura la paura di vedere gli azzurri sul campo di Torino senza il proprio capitano in squadra. La situazione dunque si aggrava anche a causa delle scarse alternative nel ruolo. Le ultime indiscrezioni riportano infatti di recuperi in vista per Mario Rui e Zanoli, che potrebbero dunque scendere in campo da titolari contro la Juventus nonostante i dubbi sulle proprie condizioni. Sui due vige difatti ancora un grosso punto interrogativo, con il Napoli che potrebbe addirittura affacciarsi al match contro i bianconeri con nessun terzino a disposizione. “La sensazione è che il calciatore possa comunque stringere i denti”, ha aggiunto, inoltre, il quotidiano.