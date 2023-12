Primavera, impresa del Napoli: è appena arrivata la notizia sulla Coppa Italia

Si è giocato oggi il match tra Lecce e Napoli valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia Primavera, grande risultato per gli azzurrini.

Oltre al Napoli di Mazzarri, che si deve risollevare dopo il pesante K.O. interno contro l’Inter, anche il settore giovanile azzurro non sta attraversando un periodo florido. In particolare la Primavera di mister Andrea Tedesco paga un avvio di campionato Primavera 2 al di sotto delle aspettative, con varie sconfitte come l’ultima arrivata lo scorso weekend contro la Salernitana in trasferta.

Coppa Italia Primavera, il Napoli elimina il Lecce con un gol di Mazzone

Gli azzurrini, però, hanno subito colto l’occasione per rialzare la testa. Infatti, il Napoli ha battuto a domicilio il Lecce per 0-1 nel match valido per gli Ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. A decidere la gara è stato un gol di Mazzone, abile a sfruttare in avvio di partita un calcio d’angolo battuto da Legnante.

Dopodiché la sfida è stata parecchio combattuta con occasioni da ambo le parti, soprattutto di marchio azzurro, con i calciatori partenopei che hanno però difettato in zona gol, non riuscendo a trovare il raddoppio. Il Napoli ha comunque condotto la gara con tranquillità e ha portato a casa un prestigioso successo. Va infatti ricordato che il Lecce è campione d’Italia in carica e proprio oggi ha mandato in campo tanti protagonisti della cavalcata tricolore, battuti però dagli azzurrini, nonostante la categoria di differenza.

Il successo porta il Napoli ai Quarti di finale della competizione, dove l’avversario sarà la Lazio. I biancocelesti hanno eliminato a loro volta la Juventus.

Questa la formazione utilizzata dal Napoli: Pellino; Mazzone, D’Avino (58′ Esposito), Gambardella, Di Lauro; Legnante (70′ Russo), Peluso, Gioielli; Vigliotti (70′ Raggioli), Lorusso (56′ Vilardi), Rossi. Allenatore: Tedesco.