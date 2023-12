Si torna a parlare di Rudi Garcia in quel di Napoli, e lo si fa grazie a Francesca Brienza, moglie del tecnico da poco intervenuta.

All’ombra del Vesuvio si torna a parlare di Rudi Garcia, ancora legato alla città di Napoli piuttosto che alla squadra azzurra. Già qualche settimana fa si ebbero infatti avvistamenti del francese nel centro storico del capoluogo, visitato in qualità di turista nonché per concludere il proprio corso di Cresima cominciato quando era ancora di ruolo sulla panchina dei partenopei. In particolare però, il ritorno alla ribalta di Garcia è quest’oggi merito di sua moglie Francesca Brienza. Il post social ha infatti sorpreso e non poco i tifosi.

Garcia-Napoli, la moglie Francesca rompe il silenzio

Dopo alcune settimane di silenzio, ecco arrivare le prime dichiarazioni ad opera di Francesca Brienza sull’esonero di suo marito Rudi Garcia. O meglio, sull’abbandono forzato della città di Napoli, commentato con parole al miele dalla presentatrice romana tramite un post su Instagram.

“Perché questo è il pianeta delle parole ed alla fine resteranno solo parole d’amore”, quanto scritto dalla Brienza come didascalia di alcune immagini caratteristiche di Napoli, ritraenti il Vesuvio ed il mare della città. “Napoli bella, ci volevamo bene e ce ne vorremmo ancora”, quanto aggiunto quindi dalla moglie di Garcia per suggellare la fine di tale avventura. Come già detto in precedenza, questa è la prima esposizione su Napoli da parte della Brienza dopo l’esonero a carico del marito.