Juve-Napoli, arriva la decisione dell’AIA dopo gli errori di Massa: è ufficiale

Ufficiale la designazione arbitrale per Juventus-Napoli. La decisione fa discutere, così come la sorte capitata a Davide Massa.

Non sono stati giorni tranquilli in quel di Napoli in ottica arbitrale. All’ombra del Vesuvio infatti si recrimina ancora per il fallo di Lautaro su Lobotka in occasione della rete del vantaggio Inter, nonché per il rigore non concesso dopo il contatto Acerbi-Osimhen. Proprio per questo, l’AIA ha così deciso di correre ai ripari, tramite una decisione singolare in merito a Juventus-Napoli.

Juventus-Napoli ad Orsato, la scelta su Massa

Ad aprire il 15° turno di Serie A 23/24 sarà proprio la sfida tra Juventus e Napoli, in programma alle ore 20.45 di venerdì 8 dicembre. Sono dunque state appena diramate le designazioni ufficiali da parte dell’AIA, che ha deciso di affidare l’incontro dell’Allianz Stadium a Daniele Orsato. Una scelta senz’altro figlia delle polemiche vissute in settimana, e che consegnerà dunque le chiavi di un classico del nostro calcio al miglior arbitro italiano, nonché più esperto, in circolazione.

Orsato verrà quindi affiancato dagli assistenti Peretti e Perrotti, con Marcenaro che fungerà invece da 4° uomo. Di Paolo e Paganesi occuperanno quindi i rispettivi ruoli di VAR ed AVAR, mentre fa discutere la scelta inerente a Davide Massa. Nonostante i complimenti ricevuti dall’AIA in seguito alla propria prestazione in Napoli-Inter, l’arbitro è stato escluso dalle designazioni. Il direttore di gara non avrà quindi alcun ruolo in nessuna partita del 15° turno di Serie A.

Piccolo appunto finale, riguardo a chi invece ricopriva il ruolo di addetto al VAR nel corso di Napoli-Inter. Trattasi di Valerio Marini, confermato in tale posizione per l’altro big match di giornata tra Atalanta e Milan.