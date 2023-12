“Haaland a un passo dal Napoli”: dopo anni la verità, da non credere

Clamoroso retroscena di mercato inerente al Napoli. L’assoluto top player sarebbe infatti potuto finire in azzurro qualche anno fa.

Non stanno più nella pelle i tifosi di Juventus e Napoli in vista dell’imminente sfida tra le due compagini. Gli azzurri torneranno infatti nella tana dei bianconeri dopo l’ultimo scontro di aprile, deciso dall’iconica rete di Raspadori nel recupero. La visita partenopea sarà però caratterizzata da un’assenza molto più che rilevante nell’organico dei Campioni d’Italia, dato che l’ex Cristiano Giuntoli siederà appunto sulla panchina avversaria. Proprio sullo stesso Giuntoli sono dunque arrivate delle indiscrezioni odierne a cura del Corriere dello Sport. Un incalzante focus nella quale tutti gli obiettivi del Ds, nel proprio periodo azzurro, hanno giovato di una propria analisi, e che hanno portato in auge l’incredibile retroscena circa Erling Haaland.

Haaland-Napoli, Giuntoli tentò il super-colpo

Alquanto in vena di rivelazioni, quest’oggi, il Corriere dello Sport. Il quotidiano ha infatti riportato alcuni retroscena inerenti al mercato del Napoli nonché a Cristiano Giuntoli. Dopo un’attenta analisi di tutti i colpi migliori messi a segno da dirigente nella sua avventura in azzurro infatti, il Corriere ha proseguito rivelando numerose indiscrezioni. Le prime hanno infatti narrato di ciò che sarebbe potuto essere il calciomercato estivo dei partenopei qualora Giuntoli fosse rimasto, con il direttore che aveva già provveduto a sondare il terreno per i vari Kilman, Gabri Veiga ed addirittura Lukaku.

Non è però l’attuale punta della Roma il profilo più grosso adocchiato dal Ds per l’attacco azzurro, che risponde invece al nome di Erling Braut Haaland. Proprio così, il fenomeno norvegese sarebbe potuto divenire di proprietà del Napoli nel 2018/19, quando la carta d’identità recitava appena 18 anni. Era quella l’ultima stagione al Molde prima di passare al RedBull Salisburgo l’anno dopo, affrontando proprio il Napoli ai gironi di Champions League, con Haaland che trovò la via del gol ben 2 volte contro gli azzurri. Secondo il Corriere, dunque, l’offerta da parte di Giuntoli fu respinta però dal padre del calciatore, che preferì regalare al figlio una carriera a step senza bruciare le tappe.

Era infatti quello il primo Napoli di Ancelotti, reduce dalla stagione dei 91 punti e con profili quali Milik e Mertens a giostrare sul fronte offensivo. L’approdo di Haaland in tale contesto fu quindi ritenuto troppo rischioso da papà Alf-Inge, che preferì tenere il classe 2000 lontano da certe pressioni ancora per un po’. A conti fatti, il ragionamento si è rivelato alquanto giusto, con i tifosi del Napoli trovatisi ora d’innanzi ad un forte rimpianto.