Gli chiedono del Real: Kvara esce allo scoperto sul futuro

Arrivano dirette e precise le dichiarazioni di Khvicha Kvaratskhelia in merito al proprio futuro. I tifosi del Napoli prendono nota.

Il caso Kvaratskhelia ha ormai da qualche mese preso forma in quel di Napoli, dove ancora si cerca la quadra per l’adeguamento di contratto del georigiano. Il numero settantasette è infatti ancora vincolato all’iniziale ingaggio proposto dagli azzurri nel maggio del 2022, con le ultime prestazioni dell’ala in grado di far smuovere i propri agenti verso la richiesta d’aumento. Mentre si cerca di venire a capo di tale situazione, quindi, lo stesso Kvara ha da poco rilasciato alcune dichiarazioni inerenti al proprio futuro. In particolare, il tutto ha ripreso le parole di suo padre Bardi circa il sogno di giocare al Real Madrid.

Futuro Kvaratskhelia, le dichiarazioni del georgiano

Il post Real Madrid-Napoli è stato caratterizzato da due importanti fattori all’ombra del Vesuvio. Trattasi delle dichiarazioni ad opera di Aurelio De Laurentiis in merito al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, con il patron che avrebbe nuovamente rispedito al mittente tali voci. Il tutto è stato quindi susseguito dalle parole di Bardi, padre del calciatore ed intervenuto sul sogno del figlio di unirsi proprio ai blancos.

A tal proposito, ecco quindi giungere l’appunto sul caso proprio da parte del settantasette, rilasciato a margine dei Gazzetta dello Sport Awards di scena quest’oggi alla Stazione Marittima di Napoli. Questo quanto riferito da Kvara ai microfoni del giornalista georgiano Kakha Dgebuadze di Geo Team. “Real Madrid? Un mio sogno d’infanzia, ma ora sono concentrato sul Napoli“.

“Ci sono partite molto importanti da affrontare nei prossimi giorni, e la mia attenzione verte su quello“, ha poi continuato lo stesso Kvara. “A Napoli mi sento molto felice. Ci sono tanti club nella quale mi piacerebbe giocare, ma il momento di aprire questo discorso non è ora. Sono concentrato sulla mia attuale squadra“, ha dunque rivelato in conclusione il talento georgiano.