Altro che firma, il Corriere si sbilancia su Osimhen: lo ha svelato sul rinnovo

Ancora news contraddittorie giungono sul caso rinnovo Osimhen. La realtà è ben lontana da quella annunciata da Victor Osimhen.

Il rinnovo di Victor Osimhen continua a tenere in scacco l’intera piazza di Napoli. La quadra si cerca infatti ormai dal ritiro estivo di Castel Di Sangro, con litigi, scaramucce e ripensamenti a farne ultimamente da padrone. Giungono quindi nuovi accorgimenti da parte del Corriere dello Sport, dove un vistoso dietrofront è stato riportato rispetto alle ultime dichiarazioni da parte di Aurelio De Lurentiis.

Rinnovo Osimhen, firma ancora lontana

Continua il cambio di scenografia nel caso rinnovo Osimhen, con l’intera vicenda che potrebbe tranquillamente fungere da trama per un episodio della nota serie TV Black Mirror. “Siamo alla firma“, ha infatti dichiarato qualche giorno fa Aurelio De Laurentiis, dimostratosi fiducioso dopo infortuni e TikTok gate vari. A riportare però con i piedi per terra l’ambiente Napoli, ecco giungere l’odierna edizione del Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano infatti, la firma sarebbe ancora ben lontana dall’essere apportata sul contratto, dato che la strada da percorrere è ancora lunga. De Laurentiis, Calenda ed appunto Osimhen hanno difatti ancora numerosi colloqui da svolgere, nonché opinioni da scambiarsi. Non sono dunque esclusi ulteriori dialoghi avvenuti già in occasione del recente Gran Galà del calcio italiano, che non hanno però contribuito ad arrivare al balzo finale. La vicenda promette di durare ancora a lungo, per la disperazione degli interessati nonché dei tifosi del Napoli.