Addio al Napoli, l’agente tuona: “Via se le cose non cambiano”, poi apre a un club di Serie A

Tuona l’agente del calciatore, nelle ultime ore intervenuto sulla possibile cessione del proprio assistito. Il Napoli, sorpreso, ne prende atto.

Ancora qualche screzio in casa Napoli, dove l’agente del calciatore ha avuto nuovamente modo di lamentarsi con gli azzurri del poco spazio concesso al proprio assistito. Trattasi, ovviamente, di Mario Giuffredi, ancora una volta intervenuto in un appello nei confronti della società partenopea in merito alla situazione Gianluca Gaetano. Le parole del procuratore hanno quindi aperto anche ad una possibile cessione in Serie A.

Gaetano via, Giuffredi avverte il Napoli

Ha avuto modo di parlare della situazione Gaetano, ai microfoni di TuttoSalernitanaTV, il procuratore Mario Giuffredi. Quest’ultimo ha infatti nuovamente chiesto più spazio per il centrocampista, impiegato questa stagione per soli 26 minuti trovando anche una rete in quel di Lecce. “Se la situazione dovesse rimanere questa ce ne andremo via. Le cose devono cambiare“, quanto detto dall’agente che, vista la location delle proprie dichiarazioni, ha anche regalato qualche parola in merito al club granata.

“Gaetano alla Salernitana? Dovessero contattarci non esiteremo ad accettare. Tra i granata ed il Napoli attualmente non c’è paragone“, quanto pronunciato da Giuffredi, con l’ultimo esposto in particolare in grado di far risentire e non poco i tifosi azzurri. Chiaramente però, il senso di tale dichiarazione è racchiuso all’interno del minutaggio che i due club potrebbero offrire a Gaetano, con il bilancio chiaramente in favore della compagine di Salerno. Seguiranno quindi aggiornamenti sul caso.