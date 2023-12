Zielinski, svelato il problema: perchè è partito dalla panchina in Napoli-Inter

Walter Mazzarri è stato costretto a schierare una formazione rimaneggiata per i tanti infortuni: spunta il retroscena su Zielinski.

Napoli-Inter è la partita che probabilmente scuce lo scudetto dal petto degli azzurri. La sconfitta per 3-0 allontana ulteriormente gli azzurri dalla vetta che ora dista 11 punti. I campioni d’Italia, poi, sono al momento anche fuori dalle prime quattro posizioni. La Roma di José Mourinho, infatti, è a pari punti con i partenopei, ma al momento è quarta per una migliore differenza reti.

Napoli-Inter, il retroscena su Zielinski

Walter Mazzarri ha provato a revitalizzare la squadra in queste settimane e i segnali positivi non sono mancati. Nel primo tempo gli azzurri hanno dominato l’Inter e hanno avuto diverse occasioni per passare in vantaggio.

Il secondo tempo, invece, ha messo in luce le difficoltà del Napoli. La difesa partenopea non è più impenetrabile. Sono ben 17 le reti subite nelle prime 14 giornate. Troppe per poter puntare a ripetere quanto di buono fatto lo scorso anno.

Walter Mazzarri, purtroppo, contro i nerazzurri ha dovuto schierare una formazione fortemente rimaneggiata. Sulla fascia sinistra, infatti, mancavano sia Olivera che Mario Rui. Anche a centrocampo, il tecnico toscano non ha potuto fare affidamento su Piotr Zielinski dal primo minuto.

Proprio riguardo al polacco, spunta un retroscena riguardo il suo mancato utilizzo da titolare. Secondo quanto ripotato dal Corriere della Sera, infatti, pare che per tornare quantomeno in panchina contro l’Inter, Zielinski sia stato sottoposto ad alcune infiltrazioni. Questo, dunque, non ha permesso a Mazzarri di schierarlo titolare contro Lautaro Martinez e compagni.