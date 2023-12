Patti Smith omaggia il Napoli: il ringraziamento a De Laurentiis sui social (FOTO)

Ospite d’eccezione ieri sera al Maradona. Al fianco di De Laurentiis era presente Patti Smith che ha voluto ringraziare il patron azzurro.

Il Napoli è uscito sconfitto dal match del Maradona contro l’Inter. Il secco 3-0 maturato al termine dei 90′ è un risultato piuttosto pesante soprattutto per quanto fatto vedere in campo. Il divario tra le due squadra non è stato così ampio. Alcune scelte discutibile dell’arbitro Davide Massa hanno sicuramente condizionato il risultato finale, ma comunque Mazzarri ha diversi aspetti su cui lavorare.

Napoli-Inter è stato il big match della quattordicesima giornata di Serie A. Allo Stadio Maradona erano presenti diverse figure importanti del calcio come Lorenzo Insigne che ha tifato per la sua ex squadra. Oltre a lui, al fianco di Aurelio De Laurentiis era presente anche la cantautrice americana Patti Smith.

Patti Smith al Maradona, arrivano i ringraziamenti per De Laurentiis

Venerdì sera, Patti Smith ha tenuto un concerto a Napoli e ha deciso di rimanere in città anche per il weekend. Ieri sera le telecamere l’hanno ripresa al fianco di Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro ha invitato la famosissima cantante americana a seguire il match, sperando di poter farla assistere ad una vittoria. Così non è stato, ma Patti Smith ha voluto ringraziare il presidente del Napoli attraverso il proprio profilo Instagram.

Patti Smith ha pubblicato una foto di ieri sera in compagnia del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis con uno speciale ringraziamento.

Di seguito le sue parole: