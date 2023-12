Paolo Cannavaro: “Sorpreso da Mazzarri”, poi la verità sui contatti con De Laurentiis

Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, ha commentato il ritorno sulla panchina azzurra di Walter Mazzarri: le sue parole.

Prosegue il periodo complicato del Napoli. Gli azzurri, dopo il cambio di guida tecnica sembravano essere ritornati competitivi, ma il match di ieri sera contro l’Inter ha messo in mostra i punti deboli dei campioni d’Italia.

Rispetto al recente passato targato Rudi Garcìa, il Napoli sembra comunque una squadra più viva. Nel primo tempo gli azzurri hanno creato diverse occasioni per passare in vantaggio. Il gol di Hakan Calhanoglu sul tramonto del primo tempo, però, ha spento gli azzurri che nella ripresa non sono quasi mai stati pericolosi dalle parti di Sommer, autore comunque, di una partita spettacolare, fatta di super parate.

Come con Garcìa, però, il Napoli non riesce ad avere un’autonomia che superi i 45 minuti. Questo, denota come la preparazione fisica svolta in estate non è stata sufficiente per permettere alla squadra di essere competitiva su più competizioni.

Ritorno Mazzarri, le parole di Cannavaro

Il Napoli, dopo la sconfitta contro l’Empoli, ha deciso di cambiare allenatore. Sulla panchina azzurra è arrivato Walter Mazzarri. Per il tecnico toscano si tratta di un ritorno dopo la splendida parentesi dal 2009 al 2013.

Paolo Cannavaro, ex capitano azzurro, che da Mazzarri è stato allenato ha commentato il ritorno del tecnico di San Vincenzo. Ai microfoni di Radio Serie A, l’ex numero 28 del Napoli si è detto sorpreso dalla scelta di De Laurentiis. Il patron azzurro, infatti, non aveva mai richiamato un allenatore che aveva già seduto sulla panchina azzurra.

Di seguito le sue parole:

Mazzarri?

“Non se l’aspettava nessuno, De Laurentiis non ha mai richiamato un allenatore. Mazzarri ha lasciato tanto, la città lo adora, è stato un tuffo nel passato. Il calcio è cambiato la squadra è cambiata, il mister sta incontrando delle difficoltà, c’è una difficoltà fisica perché a un certo punto delle partite il Napoli subisce un calo. Dal punto di vista tecnico tattico la squadra va bene”.

Cannavaro poi è uscito allo scoperto sulla possibilità di sedere sulla panchina del Napoli da parte del fratello Fabio. In passato, infatti, ci sono stati dei contatti con il patron azzurro. In questo frangente, però, De Laurentiis non ha sondato il terreno.

Voci su Cannavaro?

“Siamo spesso allo stadio con Fabio, quella giornata lì, contro l’Empoli, il presidente ci ha invitato. Contatti con De Laurentiis? No, ma in passato c’erano già stati, ma penso che il presidente sia andato diretto tra Tudor e Mazzarri”.

Paolo Cannavaro, poi, ha elogiato Victor Osimhen. Secondo l’ex capitano azzurro grazie al nigeriano il Napoli potrà risalire in classifica. Se torna sui livelli dello scorso anno, Cannavaro preferisce di gran lunga Osimhen a Lautaro Martinez.