Napoli, la classifica è un incubo: il dato che fa rabbrividire i tifosi

Il Napoli dice addio al sogno scudetto: un dato spiega dove il Napoli ha perso punti fondamentali per la lotta al titolo.

La situazione del Napoli è sempre più negativa. Gli azzurri, infatti, potrebbero uscire con le ossa rotte da questo tour de force. In caso di un ulteriore risultato negativo contro la Juventus di Massimiliano Allegri venerdì prossimo, il Napoli potrebbe ritrovarsi addirittura a 14 punti dalla vetta della classifica. Un distacco troppo ampio se si pensa he lo scorso anno gli azzurri hanno dominato il campionato e, nonostante una leggera flessione a scudetto acquisito, hanno concluso con oltre 15 punti di vantaggio sulla Lazio di Maurizio Sarri che ha chiuso seconda in Serie A.

Il Napoli, dunque, deve lavorare per migliorare la propria posizione in classifica per centrare quantomeno la quarta posizione che significherebbe Champions League. Al momento, dopo la netta sconfitta per 3-0 di ieri sera, anche l’obiettivo Champions League è a rischio. Il Napoli, infatti, è al quinto posto in classifica scavalcato anche dalla Roma di José Mourinho. Partenopei e giallorossi, infatti, hanno entrambi 24 punti ma Dybala e compagni sono quarti in virtù di una migliore differenza reti.

Per il Napoli, dunque, è arrivato il momento di trovare scovare gli errori che hanno compromesso questa prima parte di stagione per provare a fare meglio dal 2024 in poi. Quello che appare evidente, è che la gestione Rudi Garcìa è stata disastrosa. La squadra, infatti, non gode più di quella condizione fisica che le permetteva di pressare a tutto campo ininterrottamente per tutti i 90 minuti di gioco. Come spesso accaduto in questa stagione, anche contro l’Inter, il Napoli non ha tenuto botta nel secondo tempo esponendosi poi agli attacchi avversari.

Napoli, addio scudetto: svelato il motivo

Walter Mazzarri ha provato a dare nuova linfa vitale alla squadra. I risultati non sono stati pessimi. Da quando è arrivato il tecnico toscano sulla panchina azzurra, il Napoli ha rispolverato alcuni concetti tattici che gli hanno permesso di diventare grande nella passata stagione.

Il cammino verso lo scudetto, però, appare irrimediabilmente compromesso. C’è un dato che mostra dove il Napoli ha fatto maggiormente fatica in questa stagione.

Gli azzurri non sono più padroni di casa al Maradona. Nello Stadio che lo scorso anno è stato teatro di prestazioni indimenticabili come il 5-1 alla Juventus, il Napoli ha raccolto solo 7 punti. Gli azzurri hanno vinto solo contro Udinese e Sassuolo e pareggiato contro il Milan. Nelle altre quattro partite sono arrivate altrettante sconfitte contro, Empoli, Lazio, Fiorentina e Inter.

Il Napoli, per tornare grande, deve tornare a vincere al Maradona.