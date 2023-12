Mazzarri, svelato il retroscena: lo ha chiesto alla società dopo Napoli-Inter

Napoli – Inter è ormai andata in archivio. Spunta, però, la richiesta di Walter Mazzarri alla società dopo il match di ieri sera.

Il Napoli deve dire addio al sogno scudetto. La sconfitta subita ieri sera contro l’Inter, di fatto, estromette gli azzurri dalla corsa al titolo. Dopo quattordici giornate, infatti, il distacco del Napoli dalla vetta della classifica ammonta già a 11 punti. Il Napoli, nella serata di ieri, ha sprecato l’occasione di rientrare prepotentemente nella corsa al titolo. Tenendo conto che la prossima sfida di Serie A sarà contro la Juventus di Massimiliano Allegri, il Napoli aveva l’occasione in due partite di portarsi a ridosso della vetta e mettere pressione alle rivali. La sconfitta di ieri e la vittoria della Roma nel pomeriggio contro il Sassuolo a Reggio Emilia, invece, fanno scivolare il Napoli addirittura al quinto posto. I giallorossi, infatti, hanno una differenza reti migliore rispetto al Napoli.

Il Napoli, ora, deve abbandonare i sogni di gloria e concentrarsi sul raggiungimento dell’obiettivo principale, ovvero il quarto posto. Non qualificarsi alla prossima Champions League, infatti, sarebbe un danno economico difficilmente sostenibile per il Napoli che dopo anni di tagli sul monte ingaggi sta alzando nuovamente il tetto stipendi. Secondo quanto affermato dallo stesso Aurelio De Laurentiis, infatti, il bomber azzurro Victor Osimhen è pronto a firmare il prolungamento di contratto con il Napoli.

Il match di ieri si è concluso con un secco 3-0. Quanto fatto vedere dal Napoli, in campo, però, non è tutto da buttare. Rispetto alla gestione Rudi Garcìa, la squadra sembra comunque più viva e soprattutto ha espresso un gioco sicuramente migliore rispetto ai mesi sotto la guida del tecnico francese.

Walter Mazzarri, però, deve lavorare duramente per permettere al Napoli di uscire da questa situazione complicata. Gli azzurri, nel match di ieri hanno evidenziato alcune lacune difensive importanti, oltre che ad una condizione fisica non idonea. Il risultato finale, però, è troppo pesante e molto su questo ha pesato l’arbitraggio di Davide Massa.

Il Napoli si lamentato molto nel post partita per due episodi che hanno certamente condizionato la partita. Nel post gara, ai microfoni di Dazn, non è intervenuto Walter Mazzarri, ma il ds azzurro Mauro Meluso.

Carlo Alvino, noto giornalista, spiega nel dettaglio quanto accaduto dopo la partita. Secondo Alvino c’è stata una richiesta specifica di Mazzarri alla società.

Di seguito quanto evidenziato:

“Molto arrabbiato per gli errori arbitrali ieri Mazzarri, temendo di poter dire qualcosa fuori luogo, ha chiesto in assoluta autonomia al club, così come riferitomi dalla società, se poteva evitare la conferenza stampa post partita ed è stato accontentato. L’allenatore tornerà a parlare alla vigilia di Juventus-Napoli”.