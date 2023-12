Juventus-Napoli, altro infortunio: ha saltato l’allenamento

Dopo l’Inter, il Napoli si prepara ad affrontare la Juventus di Massimiliano Allegri. Direttamente da Torino non arrivano notizie rassicuranti per il tecnico bianconero.

Serata da dimenticare in fretta per il Napoli. I campioni d’Italia sono stati travolti per 0-3 dall’Inter. I ragazzi di Simone Inzaghi, grazie a i tre punti conquistati ieri sera, sono tornati in vetta alla classifica di Serie A. Il match di ieri sera era di fondamentale importanza per entrambe le squadre. Come detto, l’Inter aveva la necessità di tornare capolista, dopo che la Juventus li aveva superati grazie alla vittoria in extremis sul Monza. Il Napoli, dal canto suo, vedeva nella sfida di ieri sera la concreta possibilità di rilanciarsi nella corsa scudetto. Con una vittoria ieri e con la sfida alla Juve di venerdì prossimo, il Napoli poteva davvero rientrare prepotentemente nella corsa al titolo. La sconfitta contro i nerazzurri, però, estromette di fatto i campioni d’Italia. Il Napoli, infatti, si trova a 11 punti di distacco dall’Inter e sembra non in grado di poter inanellare una serie di vittorie che gli permetta di competere in testa.

Il match di ieri sera ha generato molte polemiche. L’arbitraggio di Davide Massa ha fatto infuriare il Napoli che preferito mandare il ds Mauro Meluso a parlare ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa per evitare ripercussioni su Walter Mazzarri. Gli episodi che hanno scatenato la rabbia del Napoli sono inerenti al gol dell’1-0 dove l’azione nerazzurra è viziata da un fallo a centrocampo di Lautaro Martinez su Stanislav Lobotka. Un altro episodio che fa discutere, è il presunto calcio di rigore non concesso al Napoli per un fallo di Francesco Acerbi su Victor Osimhen. In quel momento il risultato era ancora sull’1-0 e sarebbe potuta svoltare la gara.

Juventus – Napoli, pessime notizie per Allegri

Nonostante il pesante risultato finale, quanto fatto vedere in campo ieri sera dal Napoli non è tutto da buttare. Ora Mazzarri dovrà migliorare alcuni aspetti in vista della delicata sfida di venerdì sera contro la Juventus. Il Napoli dovrà vincere per provare a consolidare quantomeno la quarta posizione.

Direttamente da Torino non arrivano segnali rassicuranti per Massimiliano Allegri in vista del big match di venerdì. Secondo quanto comunicato dal club bianconero, infatti, la Juventus ha perso un altro elemento difensivo.

Fermi ai box ci sono già i giovani della Next Gen, Nonge, Ylidiz e Huijsen. A loro si aggiunge il lungodegente Weah, mentre hanno svolto lavoro differenziato Locatelli e Alex Sandro.

Allegri, poi, oggi ha dovuto rinunciare anche a Daniele Rugani. Il difensore ex Empoli non ha potuto allenarsi a causa di un’influenza che lo ha debilitato.