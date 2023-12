Gravi errori di Massa, dura protesta dopo Napoli Inter: parla Meluso

Non si placano le polemiche del post partita di Napoli – Inter. Il ds Mauro Meluso rincara la dose in conferenza.

Una partita che lascia l’amaro in bocca. Gli azzurri escono sconfitti per 3-0 allo Stadio Maradona contro l’Inter. I punti persi contro i nerazzurri, di fatto, escludono i campioni d’Italia dalla corsa scudetto in questa stagione. Nonostante un risultato netto, come il 3-0, il Napoli ha dimostrato di poter competere con i nerazzurri e la prestazione è stata molto positiva sotto certi aspetti.

Napoli – Inter, continua la polemica di Meluso

Nel corso del post partita, è intervenuto ai microfoni di Dazn Mauro Maluso. Il ds azzurro, ha preferito presentarsi al posto di Mazzarri per esprimere il proprio dissenso nei confronti dell’operato arbitrale di Davide Massa. In questo modo, il Napoli ha scongiurato l’ipotesi squalifica nei confronti del proprio tecnico.

Negli studi Dazn c’è stato uno scambio di vedute molto pacifico tra Meluso e gli ospiti della piattaforma streaming.

Le proteste di Meluso si sono protratte, poi, anche in conferenza stampa. Anche qui, infatti, ha presenziato il ds azzurro.

Di seguito quanto evidenziato:

Malessere legato alla gestione della partita? “Il mister ha preferito non venire in conferenza, perché poteva rimarcare troppo. Lo vogliamo in panchina e ha preferito non venire e sono io a parlare della partita. E’ stata fortemente condizionata da una cattiva giornata di Massa. La squadra ha fatto un’ottima gara e un grande primo tempo, ma il gol è condizionato da una cintura su Lobokta. Questo ha condizionato psicologicamente la squadra dopo aver fatto 47’ in quel modo. Poi credo anche che l’arbitraggio un po’ all’inglese, qualche ammonizione c’era. E poi il rigore su Osimhen doveva almeno rivisto e il Var doveva intervenire. L’ho rivisto bene, Osimhen è stato toccato. Quando ti toccano anche minimamente sul tendine d’Achille cadi. Siamo veramente mortificati e rammaricati per questa sconfitta per come è maturata. Abbiamo giocato contro una grande squadra e si vive sugli equilibri che se vengono spezzati da una disavventura ci rimante molto male. E’ rimasto male anche il pubblico, sono contento che non ci sono stati fischi alla fine perché ha capito dello sforzo immane della squadra”.

Parlato con Massa dopo la gara? Ha sentito ADL? “Non ho parlato con Massa. Sì, il presidente era con me negli spogliatoi”.

Ancora sull’arbitraggio: “Credo che ci voglia uniformità di giudizio e credo che non ci sia. Abbiamo una classe arbitrale di grandissimo ordine e credo nella buona fede, ma ci vuole uniformità di giudizio”.