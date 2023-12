Zielinski all’Inter, la verità di Marotta: l’annuncio

Il futuro di Piotr Zielinski è ancora tutto da definire. Beppe Marotta ha parlato proprio del centrocampista polacco in ottica futura.

Napoli e Inter si stanno sfidando a viso aperto in un big match che può dire tanto del futuro delle due squadre. Il Napoli, sotto la guida di Walter Mazzarri, vuole tornare a competere per lo scudetto. Un’eventuale vittoria questa sera permetterebbe agli azzurri di arrivare a 7 punti dalla vetta occupata dalla Juventus e con la possibilità di accorciare ulteriormente venerdì prossimo proprio contro i bianconeri.

Il match di questa sera è molto importante anche per l’uomo Walter Mazzarri. Per il tecnico toscano si tratta del debutto allo Stadio Maradona sulla panchina del Napoli. Per il tecnico di San Vincenzo si tratta di un ritorno dopo la prima splendida avventura sulla panchina azzurra dal 2009 al 2013. Nel corso del prepartita è stato proprio Mazzarri a parlare ai microfoni di Dazn e a rivelare la sua emozione. Mazzarri, infatti, ha spiegato come non si aspettava dopo 23 anni di carriera di provare ancora determinate emozioni. Mazzarri ha usato parole al miele per Napoli e per i suoi tifosi. Il tecnico, infatti, ha affermato di sentirsi a casa in questo stadio.

Futuro Piotr Zielinski, parla Beppe Marotta

Tra i calciatori azzurri ce n’è uno che casa potrebbe cambiarla molto presto. Si tratta di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, dopo diverse stagioni all’ombra del Vesuvio, vede il suo contratto in scadenza la prossima estate. Questa sera Zielinski parte dalla panchina dopo la brutta entrata di Antonio Rudiger al Bernabeu.. Nel pre partita, però, Beppe Marotta, dirigente nerazzurro si è espresso in merito ad un interesse futuro a parametro zero.

Nelle ultime settimane, dato una fase di stallo sul rinnovo, si è parlato sempre più frequentemente del possibile addio di Zielinski. Sul polacco ci sono Inter e Juventus con i nerazzurri che sembrano in vantaggio.

Incalzato a tal proposito nel pre partita, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Zielinski?

“So solo che è un giocatore in scadenza, ma credo che il Napoli è accorto per trovare una conclusione positiva. Noi non siamo avvicinati, è chiaro che l’area tecnica monitora le scadenze, ma siamo in un momento di anticipo rispetto a quello di poter intervenire direttamente. È un giocatore talentuoso”.

Secondo le ultime notizie, pare che comunque il desiderio di Zielinski sia rimanere a Napoli e per questo aspetterà fino alla fine gli azzurri.