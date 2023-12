Proteste Napoli sul gol dell’Inter: Lautaro atterra Lobotka – FOTO

L’Inter chiude il primo tempo in vantaggio grazie ad un gran gol di Calhanoglu. Gli azzurri, però, si sono lamentati per un presunto fallo.

Un primo tempo giocato ad armi pari contro l’Inter che dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio si ritrova prima in classifica ad 11 punti di vantaggio sul Napoli. Il gol è arrivato sul tramonto del primo tempo grazie ad un gran gol dalla distanza di Calhanoglu.

Gol Calhanoglu, proteste del Napoli

Subito dopo il gol, i giocatori azzurri hanno accerchiato l’arbitro Massa. Le proteste si sono susseguite per diversi secondo, ma il direttore di gara ha fatto procedere con il calcio d’inizio.

Nel corso dell’intervallo, in onda su Dazn è stato svelato il motivo delle proteste azzurre. In avvio di azione Lautaro Martinez ha “cinturato” Stanislav Lobotka. Secondo quanto affermato da Luca Marelli, il Var in questo caso non poteva intervenire in quanto non era un chiaro ed evidente errore e la decisione spettava all’arbitro di campo.