Napoli Inter, Mazzarri cambia tutto: doppia esclusione a sorpresa

Tra pochi istanti il Napoli scenderà in campo per affrontare l’Inter allo Stadio Maradona. Walter Mazzarri ha optato per un’esclusione a sorpresa.

Cresce l’attesa per il big match della quattordicesima giornata di Serie A. Il Napoli ospiterà allo Stadio Maradona l’Inter. I nerazzurri inseguono i tre punti per non perdere definitivamente la vetta della classifica in favore della Juventus. Il Napoli, dal canto suo, ha un bisogno disperato di portare a casa una vittoria. I campioni d’Italia in carica, infatti, vogliono accorciare le distanze dalla vetta per provare a inserirsi nuovamente nella corsa scudetto. I primi mesi di stagione, sotto la guida di Rudi Garcìa, hanno trascinato gli azzurri lontani dalla vetta. Dopo dodici giornate il distacco dalla capolista era già di 10 punti. Per la squadra campione d’Italia in carica si tratta del distacco più ampio da oltre trent’anni a questa parta.

Dopo la sconfitta contro l’Empoli tra le mura amiche dello Stadio Maradona, Aurelio De Laurentiis è stato costretto a sostituire il tecnico francese. Al posto di Rudi Garcìa è arrivato Walter Mazzarri. Per il tecnico di San Vincenzo si tratta di un ritorno sulla panchina del Napoli dopo l’avventura dal 2009 al 2013. L’impatto con l’ambiente partenopeo è stato subito molto positivo. Il rapporto tra Walter Mazzarri e la squadra sembra andare per il verso giusto. Questo, invece, non c’era con Garcia. Il tecnico francese è stato più volte contestato dalla squadra anche di fronte alle telecamere. Ormai, è diventata celebre la discussione animata tra il tecnico francese e Victor Osimhen al momento della sostituzione in Bologna – Napoli.

Napoli – Inter, Mazzarri sorprende: doppia esclusione

Walter Mazzarri, da quando siede sulla panchina del Napoli, non ha avuto un compito semplice. Nelle prime due uscite ha dovuto affrontare prima l’Atalanta e poi il Real Madrid. Alla terza partita, gli azzurri affronteranno l’Inter. Un’altra sfida ostica per il Napoli e per Mazzarri che affronterà anche il suo passato nerazzurro.

Mazzarri deve provare a riportare il Napoli in lotta per lo scudetto e ha scelto la formazione che scenderà in campo tra poco meno di un’ora allo Stadio Maradona.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi.

Il tecnico toscano ha dunque optato per una doppia esclusione a sorpresa. In difesa Ostigard è stato preferito a Juan Jesus. Natan, dunque, si sposta sulla fascia sinistra. A centrocampo, invece, Zielinski non è ancora del tutto recuperato e al suo posto scenderà in campo Elmas.