Napoli Inter, carica ultras durante la partita – FOTO

Da pochi istanti il Napoli è sceso in campo per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi e accorciare sulla vetta. I tifosi spingono gli azzurri.

Tutto è pronto per Napoli – Inter. Le due squadre sono già in campo e si stanno sfidando allo Stadio Maradona per la quattordicesima giornata di Serie A. Gli azzurri devono vincere per accorciare in classifica sull’Inter e sulla Juventus.

Striscione della Curva B indirizzato ai giocatori azzurri

Per il match di questa sera ci sarà l’atmosfera delle grandi occasioni. Lo Stadio è gremito per spingere gli azzurri ad una vera e propria impresa. Con l’emergenza sulla fascia sinistra sembra complicato per gli azzurri andare ad imporre la propria legge.

I tifosi del Napoli, però, spingono la squadra anche oltre i propri limiti. La Curva B ha esposto uno striscione d’incoraggiamento proprio indirizzato ai giocatori azzurri.

Di seguito quanto evidenziato: