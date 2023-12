Moviola Napoli Inter, gravi errori di Massa: è protesta

L’Inter espugna lo Stadio Maradona grazie al risultato di 0-3. I tifosi del Napoli non ci stanno e sui social impazza la polemica contro l’arbitro.

Il Napoli doveva assolutamente conquistare i tre punti contro l’Inter per rilanciare le proprie quotazioni scudetto. Gli azzurri contro l’Inter, dunque, avevano bisogno di un risultato pieno per migliorare la propria posizione di classifica. Così non è stato. L’Inter è riuscita a portare a casa il bottino pieno e si è riportata in testa alla classifica superando la Juventus vincente ieri a Monza. La partita è stata decisa dalle reti di Hakan Calhanoglu che sul tramonto del primo tempo ha trovato una grandissima rete dalla distanza su cui nulla ha potuto Alex Meret. Nel secondo tempo, a chiudere il match, ci ha pensato l’idolo dei tifosi nerazzurri, Nicolò Barella. Dopo essere stato servito da Lautaro Martinez ha saltato in slalom gigante la difesa azzurra e ha superato Meret, ancora una volta incolpevole. Lo 0-3, invece porta la firma di Marcus Thuram che ha superato Alex Meret dopo un cross dalla destra.

Con la partita di questa sera si chiudono quasi definitivamente le speranze scudetto dei campioni d’Italia. Il campionato è ancora lungo, ma sembra che Inter e Juventus facciano un campionato a parte proprio come accaduto lo scorso anno a parti inverse quando il Napoli era in fuga solitaria e alle rivali lasciava solo le briciole. Venerdì sera il Napoli affronterà la Juventus all’Allianz Stadium in una partita che sarà comunque da vincere per provare a tenere la quarta posizione in classifica.

Grosse proteste: è polemica nel post partita di Napoli – Inter

Il risultato finale è sicuramente molto più pesante rispetto a quanto fatto vedere dal Napoli in questa partita. Gli azzurri nel primo tempo hanno fatto un’ottima partita, e il passivo è troppo pesante.

I tifosi azzurri, però, non ci stanno e sui social è già scoppiata la polemica. Nel corso dei 90 minuti sono stati diversi gli episodi arbitrali che hanno indirizzato il match verso Milano, sponda nerazzurra del Naviglio.

In occasione del gol dell’1-0, c’è stata un’evidente trattenuta da parte di Lautaro su Lobotka, ma per l’arbitro non c’è stato fallo.

Sul risultato di 1-0, il Napoli ha da recriminare per un contatto dubbio in area di rigore nerazzurra tra Francesco Acerbi e Victor Osimhen. In caso di rigore assegnato agli azzurri, il match poteva prendere una piega completamente diversa.

I tifosi azzurri, ora, sono furiosi con l’arbitro Massa per il suo arbitraggio.