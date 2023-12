Mazzarri: “Tornare qui è meraviglioso”, poi lancia un dubbio su Osimhen

Cresce l’attesa per il match del Maradona tra Napoli e Inter. Nel corso del pre partita ha parlato Walter Mazzarri ai microfoni di Dazn.

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Napoli – Inter. Il big match della quattordicesima giornata sarà arbitrato da Massa. Entrambe le squadra hanno un disperato bisogno dei tre punti. I ragazzi di Walter Mazzarri stanno cercando di rientrare in corsa per lo scudetto. L’Inter, invece, ha bisogno della vittoria per non farsi superare dalla Juventus in vetta alla classifica.

Napoli – Inter, parla Mazzarri

Il Napoli potrà contare su uno Stadio Maradona gremito questa sera. Mazzarri ha scelto la formazione che scenderà in campo dal primo minuto. Ostigard giocherà titolare al fianco di Rrahmani. In panchina ci finisce Juan Jesus e Natan viene spostato sulla fascia sinistra.

Cambi anche centrocampo. Zielinski non è al meglio dopo la brutta entrata di Rudiger al Bernabeu. Al suo posto giocherà Elijf Elmas.

A pochi minuti dal calcio d’inizio ha parlato ai microfoni di Dazn, Walter Mazzarri.

Di seguito quanto evidenziato: