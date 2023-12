Furia Meluso dopo Napoli Inter: “Arbitraggio fortemente penalizzante”

Il Napoli esce sconfitto dal Maradona con il pesante risultato di 3-0 in favore dell’Inter. Le parole di Meluso nel post partita.

Una partita che elimina definitivamente il Napoli dalla corsa scudetto. L’Inter espugna il Maradona e elimina il Napoli dalla corsa scudetto. Gli azzurri sono a 11 punti di distacco dall’Inter capolista.

Napoli furioso: le parole di Meluso

Nel post partita non è intervenuto Walter Mazzarri ai microfoni di Dazn, bensì Mauro Meluso, ds azzurro. Il dirigente del Napoli ha voluto porre l’attenzioe sui vari episodi arbitrali.

Di seguito quanto evidenziato:

Episodi sfavorevoli?

“Mazzarri ha preferito non vneire per evitare dichiarazioni che potevano creare qualche problema. Questa è una mortificazione che non ci meritiamo. Crediamo che l’arbitro Massa e il Var siano incappati in una giornataccia. Può capitare a tutti. Il primo gol ci ha dato una mazzata psicologica perchè era totalmente viziato da fallo. Doveva vederlo l’arbitro, non il Var. Il secondo episodio riguarda Osimhen. Io sono styato calciatore, se ti prendono il tendine d’Achille vai giù, perdi l’appoggio. Noi pensiamo che sia solo una cattiva giornata, ma bisogna sottolinearlo perchè ci ha creato una condizione psicologica negativa”.

Interviene Marelli che afferma:

“Sono parzialmente d’accordo. Sul primo gol, sono in linea con il direttore Meluso. Il Var non può intervenire perchè Massa è in posizione perfetta. Quella è una trattenuta che va fischiata. Il braccio sinistro attorno alla vita di Lobotka non c’entra nulla con il calcio.

Interviene il “Pampa Sosa”:

Sono d’accordo con lei e non capisco come mai l’arbitro non sia intervenuto. Sul secondo episodio è difficile. Ho ricevuto molti calci sul tendine d’Achille, però è difficile.

Ancora Meluso:

“Abbiamo perso contro una grande squadra, il gol di Calhanoglu è di pregevole fattura. Noi semplicemente non meritavamo questa mortificazione oggi.