Di Lorenzo: “Sconfitta pesante ma gioco positivo”, poi svela cosa ha detto Mazzarri

Giovanni Di Lorenzo commenta la cocente sconfitta subita per 3-0 contro l’Inter davanti ai propri tifosi: le sue parole.

Il Napoli sembra uscire definitivamente dalla corsa scudetto. Il 3-0 subito contro l’Inter porta a 11 di svantaggio gli azzurri dalla vetta e la prossima partita mette di fronte gli azzurri contro la Juventus.

Di Lorenzo commenta la sconfitta contro l’Inter

Nel post partita è intervenuto il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo, ai microfoni di Dazn.

Il capitano azzurro ha commentato così la sconfitta contro l’Inter.

Come si fa a portare avanti qualcosa di buono dopo stasera?

“Sicuramente il risultato non ci lascia felici. Nello spogliatoio c’era delusione perchè il risultato è netto nonostante la buona prestazione. Non siamo riusciti a concretizzare e ci dispiace. Conta il risultato e in casa non riusciamo a raccogliere punti. Questa è un’altra sconfitta che ci penalizza”.

Che tasti ha toccato Mazzarri?

“Ha cercato di ricompattare l’ambiente che naturalmente era una situazione diffiicile. Ci ha ridato fiducia perchè la squadra è forte. Il tempo per lavorare è poco, però il mister conosce l’ambiente e questo è positivo”.

Qual è l’umore della squadra ora?

“Gli obiettivi ci sono ancora. La distanza è importante, ma può succedere di tutto. Nello spogliatoio c’è delusione, ma dobbiamo compattarci. Nelle ultime partite si è visto qualcosa di positivo, Sia a Madrid che stasera non meritavamo di perdere. Dobbiamo lavorare per tornare a vincere.

Questa sconfitta scuce lo scudetto?

“Il campionato è lungo, la distanza è importante. Dobbiamo pensare partita per partita. Contro la Juve sarà molto importante per tutti”.

Mazzarri ti ha chiesto di giocare terzino sinistro?

“Si, ne abbiamo parlato, ma penso che Natan abbia fatto bene. Io sono sempre a disposizione della squadra e del mister.”