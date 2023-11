Problema Zielinski: ora il Napoli deve davvero preoccuparsi

Continuano le grane in merito a Piotr Zielinski in casa Napoli. La situazione, ora, preoccupa davvero molto gli azzurri.

Non è stato il miglior Piotr Zielinski di sempre quello apparso nel corso di Real Madrid-Napoli. Il centrocampista polacco ha difatti pagato le difficoltà dell’intero reparto azzurro in quel del Bernabeu, dimostrandosi il peggiore nel ruolo nell’arco di 90 minuti. Poca inventiva, passaggi sbagliati ed un solo guizzo hanno infatti contraddistinto il numero venti, protagonista di una sola conclusione insidiosa, al termine del primo tempo, ed uscito poi dal campo anzitempo a seguito di uno scontro con Rudiger.

Altra prestazione deludente dunque per il polacco, che tanto bene aveva cominciato la stagione sotto la gestione Garcia. Pian piano infatti, Zielinski è apparso sempre più mollo ed in assenza di mordente nonché leggermente distratto. Vien quindi da se il pensiero in merito al discorso contratto per il centrocampista, cui futuro all’ombra del Vesuvio è ancora in bilico. In scadenza nel 2024, l’ex Empoli potrebbe salutare a zero in favore di una rivale, con tale ipotesi che preoccupa un Napoli però ancora poco concreto sul discorso rinnovo. Sul caso arrivano dunque aggiornamenti.

Zielinski-Napoli, il punto della situazione

Sono state molte le voci maligne che hanno attribuito lo scarso impegno di Zielinski nelle ultime partite alle distrazioni portate dalla situazione contrattuale del calciatore. Benché il polacco voglia rimanere in quel di Napoli e sia costantemente in contatto con la società, la quadra rinnovo non è ancora stata trovata, ed il tempo ora stringe. Le due parti dovranno infatti siglare l’accordo entro gennaio 2024 se l’intenzione è quella di continuare insieme, con Zielinski che sarebbe, in caso contrario, libero di accordarsi a parametro zero con altre società. Juventus, Inter e Lazio sono quindi saldamente sulle tracce del centrocampista, cui situazione è stata però spiegata dal direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso.

Quest’ultimo è infatti intervenuto in quel di SkySport in occasione della sfida di Champions League con il Real MAdrid, aprendo anche il capitolo rinnovo del numero venti. “La situazione con Zielinski è difficile. Noi vogliamo che resti e lui vuole continuare con noi. Manca ancora l’accordo economico“, le parole di Meluso, che ha evidenziato la delicatezza della trattativa. Lo stesso dirigente ha però provveduto sin da subito a tranquillizzare i propri tifosi con le successive dichiarazioni. “Se Zielinski ha già l’accordo con un altro club? Credo sia impossibile, quasi paradossale. Accordarsi con un calciatore in scadenza nel 2024 già adesso va contro le regole. Tali voci non vanno assecondate“, la conclusione ad opera del direttore sportivo.