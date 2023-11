Non solo Meret e Kvara: i quotidiani distruggono un azzurro

Alquanto bollenti gli animi in quel di Napoli dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Sotto accusa Meret, Kvara ed un altro azzurro.

La sconfitta patita dal Napoli al Santiago Bernabeu, oltre che merito degli strabilianti blancos, nasce senz’altro da molti errori individuali per gli azzurri. L’errato passaggio di Kvaratskhelia per Osimhen riecheggia ancora all’ombra del Vesuvio, così come l’incertezza di Meret in occasione della rete di Paz. Non esenti da strafalcioni, quindi, anche i due difensori centrali. In particolare, Natan ha avuto il suo bel da fare per incassare le numerose critiche ricevute dopo la sfida, tra cui quelle abbastanza eloquenti ad opera del Corriere dello Sport.

Disastro Natan, il giudizio è da pelle d’oca

Dei 4 gol presi dal Napoli al Santiago Bernabeu nella serata di ieri, ben 3 nascono da errori difensivi. Secondo il Corriere dello Sport però, ancor più di Meret il protagonista in negativo è Natan. Stando a quanto detto dal quotidiano infatti, il brasiliano sbaglia tutto nel primo gol non chiudendo la traiettoria di tiro a Rodrygo, facendo una figura ancor peggiore in occasione della rete di Bellingham, completamente dimenticato dal brasiliano.

“La colpa non è di Natan, che è ancora un giovane di prospettiva“, quanto si legge quindi sul Corriere. “La colpa è di chi ha pensato che l’ex Bragantino fosse il degno sostituto di Kim“, la stangata finale. Il brasiliano ha infine patito anche i giudizi da parte di altri quotidiani. Per Il Mattino infatti, Natan è stato meritevole di un 4.5, che diventa 5 sulla Gazzetta dello Sport dove il difensore è stato però etichettato come il peggiore in campo.