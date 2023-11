Il Napoli ci prova ma non basta: tanti elogi dopo il match del Bernabeu

Un Napoli rabbioso non basta in quel del Bernabeu, dove gli episodi condannano gli azzurri. Gli elogi da parte dei quotidiani.

Non sono bastate le emozionanti reti di Simeone ed Anguissa al Napoli per centrare lo storico trionfo al Bernabeu. La squadra azzurra è stata infatti condannata dagli episodi nel secondo tempo, tra cui un contropiede da sogno sfumato a causa di un passaggio discutibile di Kvaratskhelia nonché un Meret tutt’altro che perfetto in occasione della rete del 3-2 di Paz. Nonostante tutto però, gli elogi per i partenopei non sono di certo mancati.

Real Madrid-Napoli, azzurri riempiti di elogi

Sono arrivati numerosi commenti positivi, stamane, nei confronti del Napoli di Walter Mazzarri. Emblematici la Gazzetta dello Sport nonché lo stesso Corriere dello Sport, che narrano di sogno e di impresa sfumata a causa degli episodi. Nel complesso infatti, i complimenti all’indirizzo degli azzurri si sprecano, tra cuore, grinta e soprattutto spirito di sacrificio, dettato anche dall’abbraccio in seguito alla rete di Anguissa che denota la rinascita di un gruppo in passato smarrito.

Nonostante ciò però, la batosta è pesante e dettata da episodi in cui al Napoli è mancato quel cinismo giusto. Sotto esame il contropiede sfumato nel secondo tempo nonché l’azione conclusiva della prima frazione, con un Simeone apparentemente in vantaggio fermato da Rudiger all’ultimo istante. Attimi in cui la grinta sopracitata è sembrata mancare, fino all’errore di Meret che ha poi condannato Mazzarri ed i suoi. Anche l’estremo difensore ha però avuto modo di strappare una valutazione complessivamente positiva da parte dei quotidiani, che hanno attribuito lui grande merito in seguito ai due miracoli salva-match su Rudiger e Bellingham.