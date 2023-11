Osimhen tentato dalla Premier League, mega offerta in arrivo per il Napoli a gennaio

Il futuro di Victor Osimhen sarà il tormentone del mercato estivo del Napoli, ma dalla Premier League potrebbe arrivare un’offerta anche immediata.

Il calciomercato invernale si avvicina e con esso si fanno sempre più insistenti anche le voci che riguardano possibili trasferimenti. Anche il Napoli, gioco forza, sarà coinvolto nel chiacchiericcio di mercato, che in realtà sta già proponendo qualche succulenta notizia.

Il Chelsea piomba su Osimhen, offerta da oltre 100 milioni al Napoli per gennaio

Stando a quanto riportato dal The Telegraph – autorevole tabloid britannico – il Chelsea avrebbe fortemente intenzione di affondare il colpo per Victor Osimhen già a gennaio. L’attaccante azzurro, come ormai noto, ha un contratto in scadenza nel 2025, motivo per il quale il Napoli starebbe seriamente riflettendo sul da farsi. Senza rinnovo, la cessione sarebbe la strada più auspicabile. Meglio ancora se a gennaio, quando la forza contrattuale del Napoli sarebbe ancora al massimo livello, a differenza di quanto potrebbe accadere in estate a un solo anno dalla scadenza del contratto.

L’offerta del Chelsea potrebbe essere da capogiro: oltre i 100 milioni di sterline. Se fosse confermata, quella di Osimhen potrebbe diventare l’operazione più onerosa della storia dei Blues, superando l’acquisto di Enzo Fernandez pagato 106,8 milioni di euro lo scorso gennaio al Benfica.

Inoltre – sottolinea il The Telgraph – nell’affare potrebbe essere in qualche modo coinvolto anche l’ex difensore azzurro, Kalidou Koulibaly. Ecco quanto evidenziato:

Il legame dei Blues con Osimhen sono alimentati attraverso Kalidou Koulibaly, che ha lasciato il club in estate per l’Al-Hilal in Arabia Saudita ma ha amici nel club ed è vicino a Osimhen.

Va comunque ribadito come, per quando la proposta possa essere allettante, difficilmente il Napoli si priverà di Osimhen a gennaio.