Altro successo Napoli: la situazione è senza precedenti

Napoli si trova a fronteggiare un nuovo successo in grado di rendere idilliaca la propria situazione. Scenario senza precedenti.

Napoli può tornare a festeggiare a lungo a causa di quanto maturato nell’ultimo week-end di sport. Il successo ottenuto dai neo azzurri di Walter Mazzarri in quel di Bergamo non è stato, infatti, l’unico trionfo in grado di caratterizzare il fine settimana della città alle pendici del Vesuvio. Continua difatti il proprio cammino vincente anche la Gevi Napoli Basket, in grado di ottenere una nuova vittoria. Quello maturato tra le mura di casa azzurre ha di conseguenza dato vita ad uno scenario senza precedenti per il club, ora tutto da gustare.

Gevi Napoli Basket ancora vincente, la classifica parla chiaro

La Fruit Village Arena PalaBarbuto ha avuto modo di strillare al mondo del basket italiano nuovamente la propria forza, ed il messaggio è più chiaro che mai. La Gevi Napoli punta saldamente ai play-off di LBA nonché a concorrere ad una stagione senza precedenti, con i risultati in grado di far esaltare i propri tifosi ogni domenica. In quel di Fuorigrotta infatti, la squadra campana è riuscita nuovamente a trovare trionfo grazie ad uno splendido 80-70 in rimonta, ottenuto su Cremona ed in grado di spedire in orbita la squadra di Milicic.

Dopo l’inizio tentennante infatti, con la squadra lombarda in vantaggio a sorpresa, il Napoli è riuscito a mettersi sotto e a far dominare nuovamente la propria forza d’animo, ribaltando la gara ed allungando fino alla vittoria sul finale. Solo il primo quarto ha quindi visto soccombere degli azzurri per 12-18, prima della definitiva rinascita partenopea denotata da un secondo periodo da 23-16 nonché da un ultimo quarto da 31-21. Neanche a dirlo, dunque, sugli scudi il solito Tomislav Zubcic da 23 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, nonché un ormai consolidato Pullen. Terza partita di seguito sopra i 20 per il georgiano, che ha concluso la gara con 24 lunghezze all’attivo.

Doppia cifra, infine, raggiunta anche da Ennis alla voce punti, con Owens invece in grado di portare a casa ben 11 rimbalzi. La situazione si fa dunque interessante per gli azzurri, cui score totale si trova ora sul 7-2, anche alla luce degli eventi di giornata. Le sconfitte di Bologna, Milano e Trento hanno infatti contribuito a staccare in classifica il quartetto di testa. Napoli, Venezia, Brescia ed appunto la compagine bolognese sono ora compatte a 14 punti e lontane dalle inseguitrici. Uno scenario che dovrà essere tenuto ben stretto da Milicic e dai suoi uomini, alla luce dei prossimi impegni contro Pistoia (11a) e Reggiana (8a).