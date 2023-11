‘Super Kvaratskhelia’ per i quotidiani: c’entra la scelta di Mazzarri

Kvaratskhelia incanta Napoli e non solo. Le ottime valutazioni per il georgiano sono anche frutto della particolare scelta di Mazzarri.

Ancora Napoli nel segno di Kvicha Kvaratskhelia, finalmente tornato a brillare dopo un periodo buio nel mezzo del 2023. Il georgiano, con la rete del vantaggio siglata ieri a Bergamo, è infatti salito a quota 4 marcature in Serie A, affiancate dagli altrettanti assist stagionali. E non solo, perché il Kvara assaporato ieri ha avuto numerosi sprazzi in grado di portargli delle ottime valutazioni da parte dei quotidiani, con la particolare scelta di Mazzarri non passata inosservata.

Kvara non esce e fioccano i 7, le pagelle del georgiano

Una delle critiche maggiormente spese nei confronti della gestione Napoli targata Garcia è senz’altro quella inerente al minutaggio di Kvaratskhelia. Il settantasette georgiano si è infatti spesso trovato ad abbandonare il campo anzitempo con il francese in panca, destato perplessità nei tifosi nonché nello stesso calciatore. Addirittura, in occasione della sfida poi fatale per Garcia contro l’Empoli, ci fu panchina per un Kvara gratificato invece da Mazzarri.

Il georgiano è rimasto infatti in campo per tutti e 90 i minuti, recupero annesso, dando l’anima sul campo e contribuendo alla vittoria non solo grazie alla rete del momentaneo 0-1. Emblematiche infatti le immagini di Kvratskhelia intento a pressare Ederson come un forsennato al minuto 95, lasciandosi poi andare in un’esultanza liberatoria in seguito al fischio finale dell’arbitro. Mazzarri ha dato piena fiducia al proprio numero settantasette, ripagata alla grande da quest’ultimo.

Per Il Mattino è 7, per il Corriere dello Sport anche e a tale valutazione si aggrega anche la Gazzetta dello Sport. Tuttosport si limita invece ad un più basso 6.5, ma il messaggio è ormai chiaro a tutti: quando c’è fiducia c’è anche il miglior Kvaratskhelia.