Napoli, le ultime sulle condizioni di Mario Rui e Lindstrom

Il Napoli torna a lavoro dopo la vittoria di ieri contro l’Atalanta. Le ultime sulle condizioni Mario Rui e Jesper Lindstrom.

Una vittoria importantissima per il Napoli che ieri sera si è imposto per 2-1 sull’Atalanta. Walter Mazzarri in pochissimi giorni è riuscito revitalizzare un ambiente che sembrava spento dopo la gestione Rudi Garcìa. I tre punti conquistati ieri, inoltre, hanno permesso al Napoli di allungare in classifica sulla quinta posizione e il Napoli ha blindato la quarta posizione.

Report allenamento: svelate le condizioni di Mario Rui e Lindstrom

Dopo la vittoria di ieri, il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno in vista dell’impegno di Champions League contro il Real Madrid.

Il Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato il lavoro svolto questa mattina a Castel Volturno.

Di seguito il report allenamento:

Dopo il successo di Bergamo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Real Madrid in programma mercoledì allo Stadio Bernabeu per la quinta giornata del Girone C di Champions League. La squadra si è divisa in ue gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro l’Atalanta hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, sono stati impegnati in attivazione e torello in avvio. Successivamente lavoro di forza, seduta finalizzata al possesso palla e partitina a campo ridotto. Lindstrom ha svolto terapie e allenamento personalizzato in palestra. Terapie e personalizzato in campo per Mario Rui.

