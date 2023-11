Mazzarri da record: traguardo raggiunto alla prima con il Napoli

Atalanta-Napoli, oltre che il ritorno degli azzurri alla vittoria, ha significato raggiungimento di un traguardo storico per mister Mazzarri.

Buona la prima per Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, con il tecnico riuscito a centrare un immediato successo in quel di Bergamo. Kvaratskhelia ed Elmas firmano infatti la serata del Gewiss Stadium, macchiata dal grave infortunio patito da Olivera nonché da un pareggio momentaneo targato Atalanta in grado di spegnere leggermente gli azzurri. Al termine dei 90 minuti arriva però la vittoria di carattere dei partenopei, con lo score in grado di fruttare sin da subito un traguardo significativo per Mazzarri.

Mazzarri non stecca all’esordio, il dato è impressionante

Dal 2-1 con il Bologna all’1-2 con l’Atalanta. La storia si ripete per Walter Mazzarri, capace di portare al successo il Napoli in entrambi i suoi esordi sulla panchina azzurra ed in ambedue le occasioni nei minuti finali. Oltre a gli importantissimi 3 punti nonché una carica senza precedenti all’ambiente però, il trionfo di Bergamo è riuscito a donare un nuovo record alla figura di Mazzarri.

Secondo quanto reso noto da OptaPaolo infatti, il tecnico toscano è rimasto imbattuto in tutti gli esordi in Serie A fin qui affrontati in carriera, totalizzando uno score di 5-2-0. Sono infatti 5 i successi ottenuti alla guida di Sampdoria, Napoli, Inter, Torino e ancora Napoli, con i 2 pareggi maturati con Reggina e Cagliari a farne da contorno. 0, infine, le sconfitte, per un Mazzarri che ha ancora una volta reso nota la propria abilità nel districarsi in situazioni delicate ed insidiose.