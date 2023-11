Kvaratskhelia incanta ancora: “È l’unico in Italia”

Continua lo splendido momento di forma targato Khvicha Kvaratskhelia, in gol in quel di Bergamo ed in grado di strappare così un primato.

Sembrerebbe essere ormai un lontano ricordo il buio totale vissuto da Kvaratskhelia tra marzo e settembre 2023, culminato con la famosa rete contro l’Udinese. Il georgiano ha ingranato la giusta marcia e, dopo la rete dello 0-1 di Bergamo, ha aumentato il numero dei proprio gol in campionato, ora divenuti 4. Numeri e prestazioni che hanno dunque portato il georgiano a scalare una particolare classifica, come rivelato da OptaPaolo.

Kvaratskhelia incanta, è il più prolifico in Serie A

La stagione di Khvicha Kvaratskhelia è stata condita fin qui da ben 4 reti (tutte in campionato) nonché da 4 assist, di cui uno decisivo in Champions League in quel di Berlino. L’MVP della scorsa Serie A sembrerebbe essere infatti tornato quello di un tempo, accantonando i mesi bui passati in seguito a marzo 2023.

Mesi bui, però, alquanto bugiardi nel complesso, tanto da non influire affatto sulla statistica rivelata da OptaPaolo. I sopracitati bonus portati da Kvara in questa stagione, uniti ai 14 gol e 14 assist della passata, hanno infatti reso il georgiano l’unico giocatore della Serie A ad aver messo a referto almeno 18 reti e 18 assist in tutte le competizioni dal 22/23 ad oggi. Dati importanti e che denotano la forza dell’attaccante del Napoli, in grado di inserirsi molteplici volte a tabellino dopo oltre 4 mesi di puro “nulla”.